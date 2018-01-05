05.01.2018, 16:40

Работающий пенсионер: "спасибо”, Центристская партия, за уменьшение пенсии!

 (85)
rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

В редакцию Ärileht написал работающий пенсионер, который получил сегодня плохие новости, потеряв из-за новой системы налогообложения 34 евро ежемесячного дохода.

"Сегодня тот день, когда работающие пенсионеры получат отвратительный сюрприз. Пенсии понизились, у кого побольше, у кого поменьше. У меня, например, на 34 евро. Я работал на протяжении 49 лет, вырастил и выучил трех детей, и вот это ”премия” за то, что до сих пор работаю. "Спасибо" Ратас, спасибо Центристская партия. По какому праву вы меня наказываете?" — пишет читатель.

С 1 января в отношении работающих пенсионеров также действует уровень не облагаемого налогом дохода в 500 евро, но отменяется дополнительное освобождение от налога с пенсии. Больше всего денег потеряют те пенсионеры, которые получают в месяц в среднем больше 2100 евро.

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