Работающие в Финляндии эстоноземельцы столкнулись с серьезной проблемой — как попасть домой на праздники, если билеты на корабли и паромы распроданы?

В группе FinEst в социальной сети Facebook, где часто передвигающиеся по маршруту Таллинн-Хельсинки жители Эстонии обмениваются информацией о билетах, еще 15 декабря появились тревожные посты о том, как же в этом году попасть на праздники в Эстонию, ведь все билеты уже распроданы.

Автомеханика Янара, который работает в Финляндии уже 11 месяцев, рассказывает, что сложнее всего попасть домой три раза в год: на Рождество, на Янипяэв и в период возврата подоходного налога. Если не купить билет заранее, то на паром попасть очень сложно.

Поэтому многие работающие в Финляндии эстоноземельцы занимаются ”автостопом” — ищут место в машине у кого-нибудь, кто едет на пароме с автомобилем. По словам Янара, чаще всего у них получается к кому-то пристроиться.

Есть и те, кто решает двинуться в объезд и поехать домой через Россию. Разумеется, для этого нужны либо российский паспорт, либо соответствующая виза. Для тех, у кого не имеется ни того, ни другого, есть третий вариант — лететь самолетом из Хельсинки в Таллинн или из Вантаа в Тарту.

Как пользователи соцсетей, так и туроператоры подтверждают, что проблемы с поездками домой на Рождество и Янипяэв возникают из года в год. Не радуют и цены на билеты в эти даты.

Если в октябре можно найти билет на рейс между Эстонией и Финляндией за семь евро, то на время зимних праздников цены увеличиваются до ста евро или больше, потому что судоходные фирмы используют динамическое ценообразование, зависящее от спроса.

Согласно оценке, между Эстонией и Финляндией постоянно передвигаются около 15 000 рабочих. При этом в Финляндии работают примерно 60 000 эстоноземельцев. По данным Департамента статистики, в прошлом году в Финляндию переехали жить 3051 человек из Эстонии.