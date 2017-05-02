Работающие люди смогут усовершенствовать свои навыки при поддержке Кассы по безработице

В мае к списку услуг Кассы по безработице добавятся услуги, предназначенные для тех людей, которые работают. Среди новых возможностей будет поддержка работников в получении прикладного, высшего или прикладного высшего образования, обучение на курсах для рынка труда продолжительностью до одного года и получение документа, подтверждающего квалификацию. Работодатели смогут ходатайствовать о пособии на обучение работников.

”Для Кассы по безработице это очень существенное изменение — в последующие годы наша деятельность будет все больше сосредоточена на усовершенствовании навыков работников, для того чтобы люди скорее поменяли специальность и работу, чем остались бы безработными. Инвестировать в навыки работников очень важно, так как это повышает производительность и, в более широком смысле, способствует структурным изменениям в экономике”, сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел. По его словам, новые возможности предназначены для работников, которым необходимо повысить свою квалификацию для того чтобы продолжить трудовую жизнь: например, людям без профессионального образования, с устаревшими навыками, с недостаточным уровнем владения эстонским языком или людям, которые вынуждены сменить профессию в связи с состоянием здоровья.

Касса поддерживает обучение тем специальностям, в которых наблюдается рост потребности в рабочей силе и где уже сейчас имеется нехватка рабочих рук. В этом году Касса по безработице поддерживает обучение в таких сферах как информационно-коммуникационные технологии; лесоводство и деревообрабатывающая промышленность; сфера учета; социальная работа; металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность; Химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий; энергетика и добыча энергии, а также сфера здравоохранения. Кроме того, поддерживаются курсы эстонского языка и в области ИКТ. Также работодатели смогут ходатайствовать о пособии на обучение для найма работников по специальностям, в которых наблюдается рост потребности в рабочей силе. Выбор учебных программ, сфер обучения и специальностей основывался на исследованиях потребности в рабочей силе и квалификации (OSKA), проведенных Квалификационным центром Kutsekoda.

В виде исключения ограничение на выбор сферы обучения не распространяется на тех работников, которые по состоянию здоровья не могут продолжать работать по своей специальности. В этом случае необходимо, чтобы приобретаемая профессия подходила бы человеку с учетом его состояния здоровья и помогла бы ему продолжить трудовую деятельность.

В этом году Касса по безработице прогнозирует 300 учащихся, которые поступят на уровневое обучение. В общей сложности в этом году поддерживается обучение почти по 175 учебным программам в 40 учебных заведениях. На переобучение и дополнительное обучение с учебной картой прогнозируем в этом году 2 400 человек, количество работников, которые смогут повысить свои навыки при поддержке пособия на обучение для работодателей, по оценке Кассы по безработице будет 1000. Общий объем новых услуг в 2017 году составит 3,6 млн евро. Услуги оказываются на основании постановления Правительства Республики ”Программа трудовой занятости 2017-2020”, финансирование услуг происходит из средств страхования от безработицы.

Учебные программы уровневого обучения, которые поддерживаются, можно посмотреть на портале Кассы по безработице.