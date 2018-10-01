01.10.2018, 19:34

Рабочим из России и Украины не заплатили за мытье окон в Клинике ТУ: кто виноват?

 (80)
Вера Степанова
Вера Степанова
Редактор. 
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Рабочим из России и Украины не заплатили за мытье окон в Клинике ТУ: кто виноват?
Lugeja foto

В редакцию Delfi обратился Максим, который жалуется, что ему и его товарищам не заплатили за мытье окон в Клинике Тартуского университета. По его словам, они закончили работу еще в конце июня, но большую часть денег до сих пор не получили. Delfi разбирался в ситуации.

Максим говорит, что они — четыре человека из Пскова с эстонскими паспортами — устроились на работу по мытью окон в Клинику Тартуского университета 10 мая 2018 года. ”Нам сказали, что это госзаказ и устройство официальное, нам это понравилось, и мы дали личную информацию им для устройства. Работать договорились по часовой оплате, зарплату получать после подписания акта”, — описывает условия мужчина.

По его словам, после подписания первого акта им выплатили четверть того, что должны были, и пообещали выплатить позже остальное. После подписания второго акта деньги не выплатили и пообещали выплатить позже, все сразу. А после подписания третьего акта якобы сказали, что они должны домыть всю больницу, и деньги выплатят после подписания всех актов. ”Мы поверили им, думали, что не могут нас обмануть на госзаказе”, — рассказывает Максим.

Однако работу они закончили полностью 26 июня, все акты были подписаны, но зарплату им так и не отдали: ”Мы начали им говорить, что пойдем в полицию, но они сказали, что все отдадут, им нужно время, что через полицию быстрее не получится. Мы дали им время, но результатов не последовало. И вот сейчас уже сентябрь, и они нам еще не заплатили. Они очень умело оттягивают время, понимая, что мы ничего не можем сделать”.

Ответственность несет субпоставщик

Delfi обратился за комментарием в Клинику Тартуского университета. Специалист клиники по связям с общественностью Кристи Таэл сообщила, что клиника действительно организовала конкурс госпоставки для мытья окон и самое выгодное предложение сделала Puhastusproff OÜ. По ее словам, клиника выполнила свои обязательства перед фирмой Puhastusproff, а если рабочие не получили плату, то вопросы относительно этого нужно задавать их работодателю, то есть фирме Puhastusproff.

Руководитель фирмы Puhastusproff OÜ Аллан Ронимойс подтвердил, что Клиника Тартуского университета была клиентом Puhastusproff OÜ. Но поскольку объем работы был большой, выполнение специальных работ по большей части передали субпоставщикам.

”Получили ли работники субпоставщиков деньги за свою работу и сколько, мы не можем прокомментировать. Со своей стороны мы оплатили все представленные субпоставщиками счета за связанные с клиникой работы. Если наш субпоставщик сознательно не платил своим работникам и вел себя недостойно, то мы в дальнейшем исключаем сотрудничество с такими субпоставщиками”, — подчеркнул Ронимойс.

Он также передал информацию директору по обслуживанию и развитию Puhastusproff OÜ Свену Мяги, в сферу ответственности которого входит организация специальных работ и выбор партнеров для этих работ. Мяги только повторил вышесказанное: ”Наша услуга клинике завершена и все соглашения с партнерами выполнены, а также оплачены в соответствии с представленными счетами. Нарушил ли субпоставщик соглашения со своим работником и в какой части, к сожалению, не можем прокомментировать”.

Lugeja foto

Ронимойс позже добавил, что часть работы в Клинике Тартуского университета выполняло предприятие Baltpartner Group OÜ, которое представляли Андрей Коротков и Роман Васильев, и все счета этому предприятию также оплачены. Он предполагает, что обеспокоенные работники наняты именно данным предприятием, поскольку чуть раньше работник Baltpartner Group прислал им письмо, в котором жаловался на ту же проблему. Ронимойс посоветовал ему обратиться в Инспекцию труда, потому что внутренние дела другого предприятия Puhastusproff организовать не может. По его сведениям, у этого работника не был заключен письменный договор с Baltpartner Group. ”К настоящему моменту мы исключили сотрудничество с данным предприятием”, — подытожил Ронимойс.

”Нужно написать в СМИ, что все решили”

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Максим подтвердил, что он и его товарищи работали на Романа Васильева, только представлял он, по его словам, фирму Mister Clean OÜ, которая якобы оформлена на жену Васильева. Помимо них пострадали также две девушки с Украины, которым работодатель тоже должен денег.

Письменного договора с Mister Clean у рабочих действительно не было: ”Был устный договор. Когда начались задержки в выплате, мы потребовали сделать письменный договор, на что получили отказ. В начале работы мы давали свои данные, чтобы Роман устроил нас официально, но он этого не сделал. Договорились мы на том, что работаем с 8:00 до 19:00, получаем 5евро/час, раз в две недели ездим домой на выходные, он бесплатно предоставляет нам жилье и инструмент для работы”.

По словам Максима, Васильев сразу сказал, что денежные вопросы решать с ним, и на данный момент он на четверых должен 2460 евро. ”Каждую неделю мы на протяжении уже трех месяцев слышим: ”На этой неделе начну с вами рассчитываться”. И ничего не происходит. За три месяца от Романа мы получили всего 600 евро: один раз 400 евро, второй раз 200 евро. Крайний раз он выходил на связь в понедельник (24 сентября — прим. ред.), тоже пообещав, что на этой неделе будут деньги. Теперь, чтобы как-то выкрутиться и заплатить нам меньше, он хочет высчитать с нас деньги за подъемники и инструмент — это ведра, тряпки и стяжки, якобы за аренду должны платить мы, это уже смешно. Также говорит, если мы хотим быстрее получить деньги, нам нужно в СМИ написать о том, что мы все решили”, — возмущается мужчина.

Не получившие своих денег работники подумывают о том, чтобы обратиться в Инспекцию труда и все рассказать: ”Роман платит черную зарплату — у нас есть два перевода нашей зарплаты с его счета и со счета его дочери, остальные деньги мы получали на руки. Договор составлять он отказывается. На него работали граждане Украины по туристическим визам. Заказы, скорее всего, он берет неофициально, поэтому нигде не фигурирует”.

Максим подчеркивает, что доказательства их работы у них есть, в том числе фото и видео процесса работы. ”Если мы обратимся к персоналу больницы, они точно нас вспомнят и подтвердят, что мы там работали”, — уверен он.

Delfi попросил прокомментировать ситуацию Романа Васильева, который, сославшись на занятость на работе, пообещал ответить в течение дня в четверг, 27 сентября, однако к моменту выхода статьи ответа не поступило.

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