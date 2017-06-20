Рабочий день накануне Дня победы сокращен на три часа

В этом году День победы, который является государственным праздником, выпадает на рабочий день. Предшествующий ему рабочий день, 22 июня, сокращен на три часа.

Предшествующий 23 июня рабочий день работодатель обязан сократить на три часа. Если рабочий день по объективным причинам невозможно сократить, с работником следует достичь соглашения о работе в предшествующий государственному празднику день, как в обычный рабочий день. Для тех, кто работает по графику, это означает, что уже при составлении графика работодатель должен получить согласие работника. Если работник не согласен работать в предпраздничный день полную смену, то работодатель не может его к этому принудить.

Если работник согласен не сокращать рабочий день и если он трудится на основании несуммированного учета рабочего времени, то эти три часа считаются сверхурочными часами. А при суммированном учете рабочего времени календарная норма рабочего времени работника уменьшится на три часа. В конце расчетного периода выяснится, будут ли эти три часа учтены как сверхурочные. Сверхурочная работа компенсируется работнику оплаченным свободным временем или, по договоренности, в 1,5-кратном размере.

Если в связи с экономической деятельностью работодателя и по утвержденному графику работы работа продолжается в государственный праздник, работодатель должен оплатить ее работнику в двойном размере.

Рабочий день должен был сокращен накануне Нового года, годовщины Эстонской Республики, Дня победы и сочельника.