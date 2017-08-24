R-kiosk отказывается от использования яиц кур, содержащихся в клетках

Reitan Grupp, собственник R-kiosk, приняла решение отказаться к 2025 году от использования яиц кур, содержащихся в клетках, в продуктах, маркированных товарным знаком компании.

Переход будет происходить постепенно, что позволит обеспечить достаточные объемы яиц, необходимых для производства продаваемой в R-kiosk пищи и сохранить существующий сегодня уровень цен, сообщается в пресс-релизе.

”R-kiosk использует в продуктах, маркируемых собственным товарным знаком, максимальный объем местного сырья, и заинтересован в том, чтобы все используемые в 2025 году яйца от кур свободного выпаса поступали из Эстонии, — говорит исполнительный директор R-kiosk Тийа Ильвес. — Мы надеемся, что наше решение будет способствовать расширению содержания кур на свободном выпасе”.

По словам эмерит-профессора Райво Вокка, научные исследования доказывают, что яйца кур, находящихся на свободном выпасе, содержат больше антиоксидантов, лютеина и зеаксантина, о чем свидетельствует также более яркий оранжевый цвет желтка. Результаты различных исследований указывают также на более высокое содержание жирорастворимых витаминов.

За последние годы R-kiosk значительно расширил долю свежих и качественных продуктов в своем ассортименте. Появились, например, разработанные в сотрудничестве с одним из ведущих поваров Эстонии Йоэлем Остратом закуски и завтраки, а также созданные Маргит Хярм салаты. Принцип компании — привлекать к разработке продуктов лучших в Эстонии поваров и использовать для их приготовления качественное местное сырье.

Reitan Convenience оперирует в странах Северной Европы и Прибалтике торговыми марками 7-Eleven, Narvesen, Pressbyran, R-kiosk и Lietuvos Spauda. У R-Kiosk в Эстонии 94 пункта продаж.