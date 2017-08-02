02.08.2017, 14:55

Пятиевровый вегебургер от Cirkle K оказался неполноценным

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комментарий фирмы
rus.delfi.ee
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Пятиевровый вегебургер от Cirkle K оказался неполноценным
Lugeja foto

Вегебургер, приобретенный давеча клиентом на одной из заправочных станций сети Cirkle K, неприятно удивил клиента, пишет Kasulik.

"Вот так вот выглядит вегебургер за пять евро от Cirkle K", — описал клиент фотографию.

Между двумя булочками — лишь салат и кусочек сыра — ничего иного готовивший его туда не положил. Цена — пять евро.

Фирма в лице директора по торговле Пирет Каськ приносит клиенту свои извинения. По ее словам, это была ошибка персонала.

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