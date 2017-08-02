Пятиевровый вегебургер от Cirkle K оказался неполноценным

Вегебургер, приобретенный давеча клиентом на одной из заправочных станций сети Cirkle K, неприятно удивил клиента, пишет Kasulik.
"Вот так вот выглядит вегебургер за пять евро от Cirkle K", — описал клиент фотографию.
Между двумя булочками — лишь салат и кусочек сыра — ничего иного готовивший его туда не положил. Цена — пять евро.
Фирма в лице директора по торговле Пирет Каськ приносит клиенту свои извинения. По ее словам, это была ошибка персонала.
Maardu, Дом, 169 000 EUR
Jõelähtme vald, Дом, 259 000 EUR
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