09.08.2018, 08:30

Пять зарисовок из жизни Эстонии. Малые предприятия в отчаянии, училища выпускают лодырей, работников не найти

 (181)
Танель Саарманн
Танель Саарманн
 
EST 45
Пять зарисовок из жизни Эстонии. Малые предприятия в отчаянии, училища выпускают лодырей, работников не найти
Ott & Matilda perenaine Kristiina AltmäeFoto: Madis Veltman

Работодатели в отчаянии. Нехватка рабочих мест заставляет фирмы по всей Эстонии прекращать свою деятельность или ставит под угрозу их будущее, пишет Eesti Päevaleht.

Номер один. "Не знаю, что и делать. Такой ужасной ситуации не было никогда”, — вздыхает владелица расположенного в волости Алатскиви бара Kivi kõrts Айге Таска. Женщина подумывает над тем, чтобы ”прикрыть лавочку” или сократить время работы.

Этим летом для работы в заведении прибыли сезонные рабочие. Они должны были остаться до конца лета, но в один прекрасный день сообщили, что в понедельник больше не выйдут.

”Держать общепит — это как работа на конвейере: если один уходит, то другим тяжелее. Клиенты ведь хотят быстро получить свою еду. В этом сезоне особенно трудно. Не знаю, что будет дальше”, — говорит Таска.

Номер два. На прошлой неделе хозяйка расположенного в Лауласмаа кафе Ott & Matilda Кристийна Алтмяэ написала в соцсетях, что если они не найдут работников, то осенью или зимой будут вынуждены закрыться.

Экономических трудностей у фирмы не наблюдается, но нет персонала: повара, кондитера и работника зала. В качестве одной из причин Алтмяэ называет удаленность от столицы, в качестве другой — отношение молодого поколения к работе. Женщина говорит, что составление графика оказывается тем еще испытанием, поскольку всем постоянно нужно ходить на всякие фестивали и дни рождения. ”У них другие трудовые привычки”, — констатирует Алтмяэ.

Номер три. Хозяйка бара и кафе-кондитерской в городе Валга Анне Пармас говорит, что и они все время страдают от нехватки рабочих рук. Вернее, желающие есть, но их уровень оставляет желать лучшего. Это касается и выпускников Валгаского профтехучилища. ”Молодые люди, которые приходят оттуда, не способны работать самостоятельно, им нужна только большая зарплата. Хотят мало работать и много получать”.

Один из работающих у Пармас поваров ранее является преподавателем в училище, но ушел, поскольку не могу ”учить тех, кто не хочет ничему учиться”.

”Это проблема общества. Мы всех гладим по головке. Каждого алкаша, даем ему инвалидность. Они больны. Похоже, это в Эстонии сейчас мода такая. Как быстро я или вы попадете к врачу? А алкаш получит все томографии и исследования, потому что он инвалид”, — рассуждает Пармас.

Номер четыре. Владелец отеля Wesenbergh в Раквере Мярт Отс считает проблему нехватки рабочей силы самой большой проблемой своей фирмы. Он уверен, что с момента восстановления независимости страны люди стали намного хуже относиться к работе. Особенно плохо, по его словам, обстоят дела с выпускниками профтехучилищ. Мужчина не понимает, почему правительство выступает за жизнеспособность регионов и тамошнего предпринимательства, но ничего для этого не делает, ведь налоги одинаковы как в Капа-Кохила, так и Таллинне, в то время как рынки совершенно разные.

Номер пять. Мызе Яэнеда повезло чуть больше: слаженная команда которая работает уже давно. Но что будет, когда они начнут выходить на пенсию? — переживает исполнительный директор Энно Муст. Молодежь, которая приходит в коллектив, надолго не задерживается, с удивлением обнаружив, что работа действительно трудная, что ее нужно выполнять от звонка и что бывают довольно напряженные моменты.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





В момент случайного запуска ракеты в Таллинн летел самолет airBaltic. Им ничего не сказали. Почему?

09.08.2018
В то время, когда находящийся в Эстонии испанский истребитель случайно выпустил ракету, из Риги в Таллин направлялся пассажирский самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Об этом сообщает передача LNT Ziņas.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



МИД РФ об инциденте с ракетой над Эстонией: мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный

09.08.2018
7 августа самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету. В Twitter Министерство иностранных дел России назвало НАТО бесполезным.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106992002
117,90 €
70,74 €
-15% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
152,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €

Пять зарисовок из жизни Эстонии. Малые предприятия в отчаянии, училища выпускают лодырей, работников не найти

09.08.2018
Работодатели в отчаянии. Нехватка рабочих мест заставляет фирмы по всей Эстонии прекращать свою деятельность или ставит под угрозу их будущее, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО DELFI: Вперед, на красный! Водители совершенно не обращают внимания на светофор в центре Таллинна

09.08.2018
Недавно Delfi опубликовал видео, на котором видно, как пешехода чуть не сбил автобус на Нарвском шоссе в центре Таллинна, так как водитель проигнорировал красный свет. Поэтому Delfi днем проследил, насколько прилежно водители следуют тому, что показывает им светофор на этом участке.
Подробнее

Придется раскошелиться: спасатели требуют поменять замки на дверях общего пользования

09.08.2018
”Недавно в почтовом ящике нашел оповещение, что у нас требуют заменить замки в дверях тамбуров, — рассказывает житель одного из многоквартирных домов. — То есть у нас на лестничной площадке крайние квартиры отделились от общего коридора железными дверьми. До этого говорили, что эти двери нужно убрать. Потом говорить перестали, заговорили уже о том, что нужно поставить туда другие замки. А до этого шла речь о том, чтобы вообще поставить в квартирах противопожарные двери. Не слишком ли много требований?” Зачем нужно менять замки, в каких именно дверях и когда нужно это сделать, и выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Правовая комиссия Рийгикогу ждет пояснений по графику и стоимости возведения границы с Россией

09.08.2018
Сегодня, в 10:00, члены правовой комиссии встретятся с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить стоимость, график и план проекта возведения восточной границы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Подробнее