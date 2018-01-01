Пять трендов года: кое-что о хайпе и биткоинах

В конце уходящего года мы смотрим, кто был в тренде, а кто хайпанул, и кто "всего-то" стал автором популярного мема. Начинаем.

Все угорели по биткоинам: что с ними делать

Биткоин стало запросом года во всех поисковиках, и неслучайно: криптовалюты стали не только новым трендом, но и - по крайней мере, пока - способом сколотить состояние.

В начале года один биткоин стоил около тысячи долларов, однако к концу ноября криптовалюта выросла в 10 раз.

А за первую неделю декабря биткоин и вовсе подорожал до 15 тысяч долларов - на 1500% по сравнению с январем.

Капитализация криптовалюты на конец ноября составила почти 191 млрд долларов.

Изначально валюту начали "майнить" с 2009 года - тогда обычный пользователь мог заниматься майнингом и создавать биткоины.

Но сейчас этот процесс требует больших энергозатрат и компьютерных мощностей, поэтому начали образовываться пулы - большие сообщества майнеров.

Майнеры получают новые "монеты" в качестве вознаграждения за то, что обеспечивают работу биткоина.

В ряде банков мира появились банкоматы для обналичивания биткоинов, а глава Сбербанка России Герман Греф похвастался футболкой, купленной в криптовалюте задолго до ее резкого бума.

"Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был 38 центов, примерно 5 долларов стоила футболка. Теперь эту футболку держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе", - рассказал Греф журналистам осенью.

Когда популярность биткоина выросла, число транзакций увеличилось, а скорость их обработки, напротив, снизилась.

В результате конфликта относительно того, как ускорить транзакции биткоина, валюта в августе раскололась на две.

Эксперты сходятся в том, что заката самой обсуждаемой валюты в ближайшем будущем ждать не стоит и относиться к ней стоит исключительно серьезно.

"Эщкере" как символ популярности рэпа в России

Иван Дрёмин был не известным никому жителем Уфы. Но с треком "Гоша Рубчинский", появившимся еще в прошлом году, пришло понимание того, что этот артист надолго задержится в Рунете.

Затем пошло: неполиткорректный рэп (осторожно, 18+) и еще несколько хитов - и человек с псевдонимом "Лицо" набрал обороты.

Его клип на песню "Бургер" собрал более 15 млн просмотров, а интервью рэпера с одним из популярнейших журналистов уходящего года - Юрием Дудем - сталo самым просматриваемым на YouTube-канале последнего.

Однако наибольшую узнаваемость рэперу принесло слово "эщкéре", даже ставшее одним из самых разыскиваемых в российских поисковиках.

Поначалу комментаторы терялись в догадках, не взял ли 20-летний уфимец в свой словесный арсенал какое-нибудь башкирское словцо. Однако все оказалось куда удивительнее: рэпер переиначил коронную фразу 17-летнего уроженца Флориды - другой звезды рэпа, Lil Pump, - которая в оригинале звучала как Let's Get It.

Как из этого получилось "эщкере"? Сам Дрёмин говорит, что "как-то так".

В целом за год в сетях стали популярны многие рэперы, включая Фараона и Славу КПСС в России, или упомянутого Lil Pump, Lil Uzi Vert и Lil Peep в США - последний, увы, скончался от передозировки.

Что изменил скандал с фильмом "Матильда"?

В этом году фильм Алексея Учителя "Матильда" стал одной из самых обсуждаемых тем. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сочла фильм оскорблением чувств верующих, поскольку с императором Николаем II, по ее мнению, непочтительно обошлись.

Православные активисты пытались сорвать показ, при этом никто из них не видел картины, которая вышла в широкий прокат только 25 октября.

Обсуждение еще не показанного фильма привело к резкому всплеску поиска в сетях биографии Матильды Кшесинской - той самой балерины и пассии последнего российского императора.

Однако к выходу фильма, несмотря на нападения на кинотеатры, решившие показать ленту, дискуссии о нем пресытили публику - в российском кинопрокате он собрал меньше половины своего бюджета в 25 млн долларов.

Критики также не были особенно ласковы к ленте: на сайте "Кинопоиск" у нее лишь 44% положительных рецензий.

Хайп = новый тренд? Хайповость вытесняет трендовость?

"Повсеместность "хайпа", и тот факт, что это слово в принципе можно перевести как "ажиотаж" или "шум", вызывают раздражение", - пишет шотландский блогер Би-би-си, преподаватель английского языка в Санкт-Петербурге Нил Мартин.

Но не заметить его невозможно. Даже шоумен Дмитрий Нагиев в рекламе МТС пытается объяснить другому актеру, играющему с ним в ролике, что это такое.

Однако защитники слова говорят, что у него есть применение в русском: в отличие от более устоявшегося "тренда", означающего долгосрочную тенденцию, "хайп" - именно краткосрочная бурная реакция на какое-то событие, которая становится массовой.

Например, суперпопулярный рэп-баттл между Оксимироном (Oxxymiron) и Славой КПСС (Гнойным) стал классическим примером события, которое сорвало хайп еще до официальной публикации видео на видеохостингах, а потом удостоилось упоминания и в российском правительстве.

Что иронично, сам Гнойный и его коллеги вводили в оборот слово "антихайп", однако когда он сам сорвал хайп, то предпочел попасть в жюри популярного музыкального телепроекта "Успех" на телеканале СТС, который выходит с 12 ноября этого года.

Более того, Слава КПСС сам "принял" коллегу по жюри - ветерана российской поп-сцены Филиппа Киркорова - в свое движение "Антихайп" в последнем предновогоднем выпуске шоу.

#MeToo: серия сексуальных скандалов обернулась обратной реакцией

Движение #MeToo началось в соцсетях с обращения актрисы Алиссы Милано. Оно стало поводом для более чем 1,3 млн твитов и сотен тысяч постов в "Фейсбуке" и "Инстаграме" от женщин и мужчин, рассказывающих истории сексуальных домогательств, с которыми им пришлось столкнуться.

Еще один хэштег #YesAllWomen (#ДаВсеОниЖенщины) также был использован более миллиона раз, он был запущен после убийства шести человек в мае 2014 года и используется до сих пор. Наряду с хэштегом #EverydaySexism (#ПовседневныйСексизм) он вновь переживает всплеск популярности в соцсетях этой осенью.

Одним из эффектов крупнейшей медиакампании стало разоблачение одного из влиятельнейших голливудских продюсеров Харви Вайнштейна, а также серьезный удар по карьере Кевина Спейси и еще нескольких известных актеров.

При этом, несмотря на признание журналом Time женщин, прервавших многолетнее молчание, коллективным "человеком года", нашлись люди, в том числе и в России, посчитавшие воспоминания о домогательствах многолетней давности "травлей".

В частности, в весьма неоднозначно воспринятом публикой октябрьском интервью актриса Любовь Толкалина предположила, что актрисы знали, на что шли ради роли.

Однако последствия хэштега положили начало в целом ряде стран мира дискуссии, которая вряд ли утихнет в ближайшие месяцы.