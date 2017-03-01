Пять советов, как разумно воспользоваться возвращаемым подоходным налогом

Настало время декларирования доходов за 2016 год и возврата подоходного налога. Прежние исследования Института частных финансов показывают, что подавляющее большинство жителей Эстонии используют возвращаемый подоходный налог на повседневные расходы, и лишь каждый четвертый человек откладывает или инвестирует эти деньги.

В большинстве случаев сумма возврата подоходного налога находится в пределах 50-300 евро. То есть речь идет о значительной сумме, использование которой стоит тщательно продумать и запланировать в бюджете с тем, чтобы добиться максимальной пользы. Институт частных финансов Swedbank предлагает 5 советов, как разумно воспользоваться возвращаемым подоходным налогом.

Подоходный налог возвращается, например, за уплаченные по жилищному кредиту проценты, за взносы в добровольную (третью) пенсионную ступень, за расходы на обучение ребенка и за благотворительные взносы. Независимо от суммы возвращаемого налога не стоит рассматривать ее как бонус или премию, поскольку речь идет о заработанном доходе, который был избыточно обложен налогом. И этот переплаченный подоходный налог государство один раз в год возвращает работнику.

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Отложите деньги на покрытие неожиданных расходов. Невозможно защититься от неожиданных и сложных ситуаций, но подготовиться к ним можно. И самый лучший способ обеспечить финансовую безопасность – накопить денежные резервы. Рекомендуемый размер резервов – сумма, которую вы в среднем расходуете за 3-6 месяцев. Деньги можно положить на отдельный расчетный счет, что поможет избежать соблазна потратить запас без острой необходимости.

Уменьшите свою долговую нагрузку. Любые займы означают в конечном счете более высокие расходы, по сравнению с той суммой, которой вы воспользовались. Если вы для крупной покупки воспользовались кредитной карточкой, малым или потребительским кредитом, заняли деньги у членов семьи или у друзей, то целесообразно воспользоваться возвратом подоходного налога для уменьшения или погашения долгов.

Инвестируйте в собственное образование. Многие курсы, в том числе курсы повышения квалификации являются платными, но в дополнение к расширению кругозора, курсы дают преимущество на рынке труда. Таким образом, именно сумма возвращаемого подоходного налога может позволить пройти обучение, о котором вы давно мечтали, и даже попробовать себя в новой профессии.

Используйте деньги для покрытия расходов на путешествие. Планируя отпуск, стоит как можно раньше подумать о пункте назначения и своих финансовых возможностях. Как правило, заблаговременная покупка авиабилетов и бронирование турпакета дают выигрыш в деньгах. Используя для покупки авиабилетов или для бронирования отеля возвращенный подоходный налог, можно избежать долга по кредитной карточке, который иначе пришлось бы выплачивать после возвращения из отпуска.

Увеличьте сумму пенсионных накоплений. Государство способствует накоплению денег в третью (добровольную) пенсионную ступень. Из ежегодного облагаемого дохода можно вычесть взносы в добровольную накопительную пенсию в пределах 15 процентов. Например, если ежемесячно вносить в третью ступень по 50 евро, за год накопится 600 евро, а возврат подоходного налога составит 120 евро.

При планировании финансов важно думать о будущем. Государство возвращает переплаченный подоходный налог один раз в год. Год – довольно длительный промежуток времени, на который можно планировать свои крупные расходы и подбирать для них наиболее подходящее покрытие. В связи с целым рядом изменений в законах, ваш возврат подоходного налога в 2018 году может оказаться меньше ожидаемого, поэтому стоит уже сейчас подумать, как наилучшим образом использовать эти деньги.