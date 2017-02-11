Пять напоминаний для защиты дома в холодную погоду

Морозная погода в наши зимы бывает довольно редко, поэтому многие больше ее не опасаются и не умеют подготовиться. У клиентов If Kindlustus в последнее время были разные проблемы, вызванные холодной погодой. Фирма дает советы о тм, как защитить свой дом от холода.

Чаще всего удивляет владельцев жилья замерзший трубопровод, замерзшие водостоки и различные связанные с отоплением проблемы.

По словам руководителя отдела имущественных ущербов If Kindlustus Пирет Йыхвик, очень важно не начинать растапливать замёрзшие трубы излишне высокой температурой, топить печь осторожно и держать водостоки чистыми.

"Было несколько случаев, когда попытка растопить замёрзшие труды паяльной лампой и горячим феном заканчивались пожарами. Трубы в помещении совершенно точно нельзя растапливать открытым огнем. Также несчастные случаи вызвали заполненные льдом водостоки, которые из-за тяжести отходят от здания, иногда цепляя за собой и часть крыши.

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В дополнение напоминаю людям, живущим в домах с печным отоплением, что перед печью нельзя складывать легко воспламеняющиеся предметы и даже в очень морозную погоду стоит топить печь в пределах разумного, в соответствии с выносливостью нагревательного элемента. В своей работе я сталкивалась со многими пожарами и могу подтвердить, что пожар в доме продолжает преследовать людей всю жизнь, это очень страшное событие, поэтому советую серьезно задуматься о пожаробезопасности дома.” - добавила Йыхвик.

Пять напоминаний для защиты дома:

1. Не растапливайте замерзшие трубы паяльной лампой и феном, даже если поступали так 20 лет и ничего не случалось. Одного случая достаточно, чтобы дом был уничтожен.

2. Старайтесь содержать дождевые системы в чистоте, чтобы в них не образовывалось заторов, которые могут замерзнуть. Если же вода уже замерзла в желобах, то велика вероятность, что в весеннюю оттепель вода проникнет в конструкции дома. Также есть опасность, что замёрзшие желоба отойдут от здания и прихватят с собой часть крыши.

3. Держите в периодически пустующих зданиях температуру +10- это не позволит трубам замёрзнуть и будет держать дом в пригодном для жилья состоянии.

4. Топите печь умеренно в соответствии с выносливостью нагревательного элемента. Железное правило- одна охапка за раз.

5. Держите печи чистыми от легко воспламеняющихся предметов и горячую золу складывайте в огнеупорную ёмкость.

Приведем пример одного недавнего счастливого несчастья в Тудулинна, где в последние дни января клиент If приготовил в печи дрова для вечерней растопки и ушел из дома. Вернувшись домой вечером, его ждал поврежденный золой и полный чада дом. Случилось так, что от предыдущей топки в печи остался еще горячий уголь, который зажег приготовленные дрова. Поскольку заглушка была закрыта, то дым пошел в комнату и причинил повреждения копотью во всем доме. К счастью, в этот раз удалось избежать пожара на грани, но характерный для пожаров запах сохранится в этом доме ещё надолго.

Только подумайте, если бы в доме остались домашние животные…

Второй недавний пример небрежности пришёл из Тапа, где клиент If оставил растапливаться находящуюся между трех комнат печь, а сам пошёл хлопотать на кухне. Спустя некоторое время, открыв дверь кухни, он обнаружил уже загоревшуюся комнату, из-за чего выбежал на улицу. Поспешившие на помощь соседи вызвали спасателей. Пожар начался из-за небрежности, т.к. загорелись висевшие на печи вещи и пакет с содержимым. Огонь распространился очень быстро по всей комнате и частично в другие комнаты. Мораль истории в том, что даже если Вы сушили вещи на печи годами, то в один момент и в Вашем доме может так случиться и, как видно из этой истории, пламя распространяется с огромной скоростью.