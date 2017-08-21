Пять моментов, которые следует учитывать при выборе нового места работы

Из недавнего исследования рынка рабочей силы, проведенного порталом CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, целых 72% работающих людей открыты для новых предложений о работе – это подтвердили более 10 000 опрошенных жителей Эстонии. Поэтому, если вы входите в их число и думаете о новой работе, то вам будет полезно знать, на что следует обращать внимание при выборе нового места работы.

В Эстонии не часто такое случается, чтобы одно предприятие нанимало на работу сразу 100 пар трудолюбивых рук. Хотя – пусть это останется между нами – их нужно еще больше, поскольку спрос на продукцию заводов АВВ на всей планете только растет. Двигатели, генераторы, приводы, решения для возобновляемой энергетики, электрощиты и комплектные подстанции – все это производится под Таллинном, в Юри.

1. Стабильность

При выборе места работы неплохо подумать не о первом дне получения зарплаты, а о том, как вы будете получать зарплату на этом же предприятии в десятый, двадцатый и сотый раз. АВВ существует в Эстонии 25 лет, и это дает уверенность в том, что ваше новое рабочее место не исчезнет вдруг, за одну ночь. Уверенность в завтрашнем дне – это та вещь, которую высоко ценят работники АВВ. Просто спросите!

2. Отличная рабочая среда

Помните, как выглядели заводы, на которых работали наши отцы и деды? Войдя в производственное подразделение АВВ, вы словно попадаете в лабораторию. Здесь чисто, светло, круглый год поддерживается одинаковый температурный режим и уровень влажности воздуха (комфортно в одежде с короткими рукавами), и прекрасные возможности для проведения перерывов на отдых. А еще отличные раздевалки, и вашу рабочую одежду работодатель сам регулярно отправляет в стирку, не говоря о том, что сам ее и выдает. На территории АВВ есть несколько столовых с демократичными ценами, где вы при желании можете оставлять в холодильнике еду, принесенную из дома, и просить разогревать ее во время обеденного перерыва. И конечно, к хорошей рабочей среде можно отнести мероприятия, которые устраиваются для работников, – например, совместные рождественские вечеринки.



Foto: Karin Kaljuläte

3. Бесплатная развозка – на работу и обратно

АВВ предлагает знакомый таллинцам бесплатный транспорт жителям Маарду и Кейла. Именно оттуда заводской автобус забирает людей и доставляет на работу. На заводском автобусе можно доехать до Юри и из крупнейших районов Таллинна. И обратно, конечно же, тоже.

4. Высокий уровень безопасности труда

Рабочая среда АВВ очень тщательно продумана и создана таким образом, чтобы всем работалось в ней безопасно. Здесь не экономят и на средствах индивидуальной защиты, постоянно проводится обучение работников, связанное с безопасностью. Также не стоит переживать из-за отсутствия профессиональных навыков – АВВ сам обучает свой персонал, знакомя с необходимыми рабочими приемами и повышая квалификацию работников, когда в этом возникает потребность.



Foto: Karin Kaljuläte

5. Здравоохранение на высоте

В наши дни все больше работников обращают внимание на свое здоровье и поддержание хорошей физической формы. В АВВ можно присоединиться к корпоративной программе здоровья. Популярностью пользуется и собственный спортивный клуб, позволяющий заниматься различными видами спорта как самостоятельно, так и вместе с коллегами.

Во всем вышесказанном легко убедиться. Позвоните специалисту по персоналу АВВ Ольге Роговой по телефону 56 801 801 и спросите, чем еще они радуют своих работников. Информацию о предприятии найдете и на сайте www.abb.ee.

Завод АВВ, сохраняющий лидирующие позиции в рейтинге лучших работодателей Эстонии, пять раз удостаивался присуждаемого Целевым фондом развития предпринимательства приза «Иностранная инвестиция года» и один раз – вручаемого лучшему предприятию Эстонии «Приза предпринимательства».