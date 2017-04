Пять мобильных приложений, которые избавят от весенней усталости

После долгой, холодной зимы, когда дни становятся длиннее, а солнце все чаще выглядывает из-за туч, на нас наваливается другая напасть — нехватка витаминов и весенняя усталость. Еще одной причиной такого угнетенного состояния можно назвать перевод часов на летнее время, который сбивает привычный режим сна почти на две недели.

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, справиться с весенней усталостью нам помогут мобильные приложения. ”Они могут быть самыми разными — улучшающие сон, помогающие расслабиться, для занятий йогой и медитацией”, — рассказывает Арон, которая на протяжении двух недель проверяла на себе эффективность разных приложений и выбрала пять самых лучших из них для снятия стресса.

Daily Yoga. Что может быть лучше в начале дня, чем быстрый сеанс утренней йоги! С этим приложением йога вам никогда не надоест. Daily Yoga содержит свыше 50 часов занятий, причем каждый час посвящен определенной теме, например, улучшению гибкости, укреплению верхней части туловища и т.п. Кроме того, в приложении есть специальная видеотека с более чем 500 различными позами. И если вам недосуг ходить в тренажерный зал, это приложение станет прекрасным помощником для самостоятельных тренировок. Daily Yoga предлагается бесплатно. Его можно загружать в телефоны на базе iOS и Android.

Colouring Book for Me. Старая, добрая книжка-раскраска в вашем смартфоне с великим множеством разных картинок, отобранных по категориях: животные, птицы, мандалы, фантастика и пр. Каждый день — новые картинки. 25 вариантов цветовой палитры. Выполненным живописным произведением можно поделиться с друзьями или просто выложить в социальных сетях. Идеальный способ расслабления и приятного времяпрепровождения. Colouring Book for Me предлагается бесплатно. Его можно загружать в телефоны на базе iOS и Android.

Power Nap App. Это таймер, который напомнит вам, что пара сделать небольшой перерыв для дневного сна или отдыха. Максимальная продолжительность паузы — 30 минут. У вас будет возможность подремать под шум морского прибоя, дождя или других звуков природы и пробудиться под птичье пение или иную приятную мелодию. Главный персонаж приложения — симпатичный котик, который будет оберегать ваш покой. Пока приложение можно загружать только в iOS-телефоны.

Happify. Своеобразная программа для поддержания эмоционального здоровья. Для начала вам надо выбрать свой тренировочный маршрут, который в наибольшей степени отвечает вашим потребностям. Это может быть восстановление сна, поиск своего призвания, снижение стресса и т.д. — вариантов предостаточно. Каждый маршрут составлен специалистами на основании результатов исследований. Прохождение дистанции происходит в игровой форме и содержит разные задания, медитации и статьи, а приложение тем временем следит за вашим прогрессом. На финише вас ожидает приз. Happify — бесплатное приложение. Его можно загружать в телефоны с iOS и Android.

Relax Melodies. Это 32 прекрасно иллюстрированных музыкальных произведения, которые позволяют любому пользователю создать свой персональный саундтрек для засыпания и расслабления. Для начала надо выбрать некую сквозную ночную мелодию, потом звуки природы, а затем фоновую музыку. Приложение сулит массу открытий, поскольку игра с разными звуками сама по себе уже достаточно увлекательна. Вы можете, например, выбрать журчание ручья, шум дождя, завывания ветра, треск костра или рокот прибоя. Ну а когда всё это выбрано, можно переходить к медитационным программам. Существует бесплатная версия Relax Melodies, но есть и платная — там просто больше программ для медитации. Приложение можно загружать в телефоны на базе iOS и Android.