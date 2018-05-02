Пять главных функций весеннего обновления Windows 10

30 апреля компания Microsoft официально представила весеннее обновление операционной системы Windows 10, Помимо устранения критических ошибок, в нем есть немало новых удобных функций.

Автоматическая блокировка уведомлений

В весеннем обновлении Windows 10 появилась функция Focus Assist, которая автоматически блокирует уведомления, когда они меньше всего нужны пользователю. Focus Assist включается во время запуска видеоигр, а также в режиме презентации, когда уведомления о новых письмах или сообщениях в мессенджере могут увидеть посторонние.

В Focus Assist можно настроить исключения для отдельных программ или сообщений от конкретных людей — сообщения от них будут демонстрироваться вне зависимости от того, чем занят пользователь.

До сих пор эта функция носила название Quiet Hours и позволяла вручную на время отключить уведомления или настроить часы, в которые уведомления не будут приходить.

Таймлайн

Функция Timeline в весеннем обновлении Windows 10 позволяет просмотреть все документы, с которыми вы работали в последние 30 дней, но не можете их найти — или вспомнить, на каком устройстве с ними работали. Timeline позволяет не только найти документы, но и просмотренные страницы, и синхронизируется между устройствами, использующими одну из учетных записей в сервисах Microsoft или браузер Edge.

Управление звуком

Во-первых, бразуер Microsoft Edge научился отключать звук в одной конкретной вкладке по клику на иконку динамика на ней. Эта функция есть уже во всех современных браузерах, в весеннем обновлении дошла очередь и до Edge.

Помимо этого, в обновленной Windows 10 появилась возможность настроить звук в каждом приложении отдельно. К примеру, медиаплеер можно заставить работать громко и через большие колонки, а браузер — только через наушники и тихо.

Быстрая пересылка файлов

В весеннем обновлении Windows 10 появилась функция Nearby Sharing, которая позволяет делиться любыми файлами между компьютерами, которые находятся рядом. По сути, это аналог функции AirDrop от Apple. Как и в Mac OS X, в Windows 10 можно настроить, кто имеет право отправлять файлы на ваш компьютер: кто угодно, только вы с другого устройства или ограниченный круг контактов .

По умолчанию функция выключена. Как и AirDrop, технология работает через Bluetooth. Этого протокола беспроводной связи касается еще одно небольшое обновление в Windows 10: теперь операционная система быстрее подхватывает связь с Bluetooth-устройствами.

Обновиться можно прямо сейчас

Microsoft выкатывает регулярные весенние и осенние обновления постепенно по всему миру, и некоторые пользователи получат предложение обновиться только через несколько недель.

Но есть возможность установить его прямо сейчас с помощью утилиты Update Assistant на сайте Microsoft. Для широкой публики обновление будет доступно после 8 мая. Изначально обновление должно было выйти 10 апреля, но его перенесли после того, как выявили несколько критических ошибок.