Пять аспектов, на которых нужно сосредоточиться при выборе вуза

Приходите учиться! Приём открыт! У нас вы получите самое лучшее высшее образование! Баннеры подобного содержания в период приёма студентов в вузы встречает каждый молодой (да и не только молодой) человек, листая страницы браузера по теме высшего образования. Только некоторые из баннеров действительно отражают основы и содержание предлагаемого высшего образования. На что же следует обратить внимание, если вы поступаете в вуз впервые, а также во второй или третий раз? Что же скрывается за призывами красочных реклам?

Во-первых. Обучение с полной нагрузкой



Вы можете представить себе эту божественную эйфорию, когда узнаёте (приблизительно в середине июля) о том, что поступили в Тартуский университет или Таллиннский технический университет на самую востребованную специальность при конкурсе несколько десятков человек на место? Вы в строю! Ваше надёжное будущее обеспечено, и следующие три-пять лет бесплатного обучения – это настоящий подарок! Вам остаётся только учиться – и это самая святая задача! Вам обеспечено высококачественное высшее образование и головокружительная карьера! Студенческая жизнь манит корпоративными мероприятиями, глубокомысленными дискуссиями, неизведанными дискурсами и нарративами, лёгкие наполняются академическим кислородом, а душа – философией и ядерной физикой… Да-да-да… Эти студенческие мечты вспыхивают яркими звёздами в голове свежеиспечённого студента. Но наступает 1 сентября… а позднее – приблизительно в первую сессию – выясняется, что расписание занятий, учебники в несколько килограммов и график экзаменов быстро возвращают студента на землю. Требующиеся экзаменационные баллы не получены, и дальше нужно учиться с неполной нагрузкой и с платой за обучение. Вот так, очень быстро и просто, мечта о бесплатном высшем образовании и идеальной студенческой жизни стремительно падает вниз.

Во-вторых. Специальность

При выборе специальности зачастую главные приоритеты отдаются именно описанному в первом пункте прянику. Если не удаётся поступить на бесплатное обучение по своей любимой специальности, то лучше выбрать синицу в руках, чем журавля в небе, и поступить на следующее предлагаемое бесплатное место обучения. Такая модель поведения подтверждается многочисленными исследованиями среди выпускников вузов, которые показывают, что около трети получивших высшее образование людей заинтересованы в работе не по полученной специальности, а в другой сфере. Обычно выбор специальности представляет собой палку о двух концах: на одном конце – видение себя в будущей профессии, на другом – то, что человек представляет собой на данный момент. На будущее или на настоящее должна быть ориентирована учёба? Нужно ли получать знания (академический подход) или навыки (прикладной подход)? Определённо, потребности в рабочей силе – величина непостоянная, и в век четвёртой промышленной революции (индустрия 4.0) состояние образующихся и исчезающих рабочих мест меняется быстрее погоды. Абитуриент, который на 100% не убеждён в выборе своей специальности, может ознакомиться с официальным прогнозом потребности в рабочей силе, который периодически публикует министерство. Если же выбор специальности опирается на потребности текущего момента, следует внимательно изучить учебную программу выбранной специальности, чтобы установить для себя чёткие ожидания от получаемого образования.

В-третьих. Расписание занятий

Получение высшего образования уже давно не относится к привилегиям выпускников гимназии. Всё больше людей получают первое, второе или третье высшее образование без отрыва от работы и семейной жизни. Естественно, лекции на дневном обучении с восьми до четырёх – это не лучший вариант организации учебной работы для работающего семьянина. К сожалению, не во всех вузах и при обучении не по всем специальностям есть возможность сочетать учёбу с работой без ущерба для того или другого. В любом случае, учёба работающего человека влияет на частную жизнь, но, если плановые или внеплановые занятия заставляют нахмуриться работодателя, то получение высшего образования ставится под вопрос. Не так много вузов, которые предлагают организацию учебной работы в вечернее время, однако они есть, и одним из таких вузов является Eвроакадемия.

В-четвёртых. Диплом

Какая может быть разница между дипломом и дипломом? Большая разница! В Эстонии все вузы и учебные программы должны проходить единое оценивание качества, однако вузы и дипломы различаются по репутации. Если степень магистра в каждом вузе – это степень магистра, то в бакалавриате и прикладном высшем образовании есть определённые различия. Несмотря на то что бакалавриат звучит гораздо весомее, чем прикладное высшее образование, последнее имеет существенное преимущество: относительно большой объём практики. Около шестой части всего объёма обучения составляет практика – на рабочем месте, в лаборатории, в природном ландшафте, в студии или за границей. Многие студенты устанавливают контакты со своими потенциальными работодателями именно на практике.



В-пятых. Т.н. «мягкие ценности»

Быть одним из тысяч или десятков тысяч – это существенное преимущество тех, кто ценит персональный подход и гибкую систему обучения. Небольшой или большой вуз – это важно: несмотря на то что в качестве образования для небольших частных вузов не делают никаких уступок, и Европейская система аккредитации применяется ко всем вузам в равной степени, всё же частный вуз имеет ряд преимуществ. Гибкая организация обучения, персональный подход и уютная атмосфера – всё это очень важно, ведь высшее образование не обязательно получать посредством преодоления стресса при жёстком академическом календаре с точными до минуты сроками. Возможность составления индивидуального плана занятий при обучении с неполной учебной нагрузкой обеспечивает чувство уверенности в том, что не придётся прерывать учёбу только из-за того, что расписание занятий не сочетается с графиком работы.

Определённо, настоящая шпаргалка не является исчерпывающим руководством к действиям, поскольку при выборе образовательного пути есть множество других важных обстоятельств – вступительные экзамены, возможности выбора сопутствующих специальностей и специализаций, языки обучения, местоположение и повседневная логистика вуза, известность преподавателей, опорные услуги и т.д. Однако мы надеемся, что приведённые выше аспекты помогут абитуриенту сориентироваться и понять основы выбора высшего образования.