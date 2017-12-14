Путин увеличил оклады чиновникам. На сколько и зачем?

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам.

В последний раз Кремль выпускал подобный документ в октябре 2013 года — до аннексии Россией Крыма, падения мировых цен на нефть и начавшегося экономического кризиса в стране.

Оклады госслужащих, упомянутых в документе, вырастут на 4% с 1 января. Примерно на ту же величину, как ожидается, увеличатся потребительские цены за текущий год.

В 2016 году насчитывалось более полумиллиона федеральных чиновников. Из них 38 тысяч занимали должности в центральных аппаратах федеральных госструктур.

Впрочем, официальные доходы чиновников росли и без индексации на размер инфляции, следует из цифр, опубликованных Росстатом.

В частности, среднемесячная зарплата гражданских служащих из центральных аппаратов министерств и ведомств выросла в прошлом году на 4%, а у федеральных госслужащих в регионах подскочила почти на 16% при инфляции 5,4%.

Благодаря грядущей индексации зарплаты могут прирасти еще на 4-6%, оценивает директор института стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев в интервью Русской службе Би-би-си.

Зарплата чиновников — это не только оклад, но и стимулирующие надбавки. Последние росли, пока оклад не индексировался — отсюда итоговая положительная динамика, объясняет эксперт.

Если принять во внимание инфляцию, окажется, что почти все доходы (зарплаты чиновников и населения в целом, пенсии) медленно снижались после достижения максимумов в 2014-2015 годах.

Заметного сближения доходов бюрократии и остального населения за годы кризиса не произошло.

Госслужащие центральных аппаратов получают намного больше, чем их коллеги в регионах. Их зарплаты хороши даже по меркам Москвы, где расположено большинство российских министерств и ведомств.

Зачем индексировать и без того высокие оклады высокопоставленных чиновников? По итогам 2017 года экономика России вырастет на 1,5-2%, говорит Игорь Николаев. А следовательно, власти нужно показать, что после окончания кризиса, о котором она постоянно говорит, зарплаты чиновников продолжат увеличиваться.

"Все-таки президентские выборы, 2018 год. А чиновничество — это опорная сила властей. И не только в России, но и в большинстве стран мира", — резюмирует Николаев.