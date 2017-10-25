Путин поручил разработать налоги на майнинг криптовалют

К лету 2018 года правительство РФ и ЦБ должны будут разработать порядок налогообложения и регистрации компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Такое поручение дал президент Владимир Путин, пишет РБК.

Правительству и ЦБ необходимо будет прописать порядок налогообложения и регистрации компаний, занимающихся майнингом. Соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере.

Порядок регулирования ”публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов” должен быть разработан по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, отмечается в документе.

Кабинету министров и регулятору также предстоит определить статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, а том числе ”цифровая закладная”, ”криптовалюта”, ”токен”, ”смарт-контракт”. При этом кабмину необходимо исходить из ”обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации”.

До 20 декабря 2017 года на базе ЦБ должна быть создана специальная регулятивная площадка (”сэндбокс”) для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг.​

Ранее в октябре Путин утверждал, что использование криптовалют влечет за собой серьезные риски, которые необходимо учитывать при их регулировании. ”В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему”, — пояснил президент. По итогам совещания, посвященного криптовалютам, Путин поручил взять под контроль их эмиссию и майнинг.

4 октября Российская ассоциация криптовалют и блокчейна объявила, что направит в конце месяца в Госдуму законопроект о легализации привлечения денег с помощью ICO. В конце сентября глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет готов к концу октября.

В то же время в конце сентября замглавы Минфина Алексей Моисеев утверждал, что возможность ​проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет.