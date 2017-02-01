Путин обсудит в Венгрии возможность ответвления "Северного потока"

В четверг в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Венгрию будет обсуждаться сотрудничество двух стран в рамках проектов "Северный поток" и "Турецкий поток", заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Да, обсуждается вопрос, что и какое-то может быть ответвление "Северного потока", - сказал Ушаков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли и в каком виде обсуждаться вопрос участия Венгрии в данном проекте и возможно ли присоединение этой страны к нему.

В сфере энергетики между РФ и Венгрией сотрудничество весьма активно, добавил помощник президента, и эта страна "вполне благоприятные позиции по всем вопросам занимает" для России. "У них есть некоторые сомнения относительно "Северного потока-2", но будут рассмотрены различные варианты, которые не должны Венгрию обидеть", - сказал Ушаков.

Он добавил, что в ходе визита также будет обсуждаться сотрудничество в рамках проекта "Турецкий поток". "Прорабатываем с "Газпромом" новые маршруты поставки энергоносителей через "Северный поток" и "Турецкий поток", - сказал Ушаков.