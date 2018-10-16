16.10.2018, 19:40

Путин назвал ”в целом позитивной” ситуацию в российской экономике

 (62)
Gazeta.ru
EST
Russia Putin Chocolate Statue
фото иллюстративноеFoto: Dmitry Lovetsky, AP

Ситуация в российской экономике в целом позитивная, если смотреть на ключевые параметры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, говорится в сообщении Кремля.


”Словом, по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная”, — отметил президент.

По словам главы государства, устойчивость финансового рынка в России сохраняется в том числе благодаря совместной работе правительства и Банка России.

Путин также обратил внимание на рост золотовалютных резервов — с начала этого года они увеличились на 5,7% и достигли отметки в $459 млрд.

Ранее Путин назвал сельское хозяйство локомотивом движения российской экономики.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






ФОТО: Нарвский театральный центр Vaba Lava откроется 11-дневным фестивалем. Когда появится гостиница рядом с ним?

16.10.2018
Центр Vaba Lava в Нарве почти достроен — работы должны завершиться ко 2-му ноября, а официальное открытие, на котором будет присутствовать и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, состоится 1 декабря. Точнее говоря, открытие центра ознаменуется 11-днемным фестивалем, в рамках которого Vaba Lava планирует показать все свои возможности.
Подробнее

Полиция просит помощи свидетелей: водитель скрылся, оставив жертву без помощи

16.10.2018
Сегодня примерно в 14.50 полиция получила сообщение о том, что в Нарве на ул. Суур находится в тяжелом состоянии пешеход. По первоначальной информации, на женщину мог наехать грузовой автомобиль.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Formose
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
139,30 €

Предлагавшие ”телеуслуги” молодые люди попытались проникнуть в дом к пожилой женщине: полиция призывает к бдительности

16.10.2018
В Delfi поступила информация о разъезжающей по Вырумаа компании молодых людей, которые пытаются проникнуть в чужие дома под разными предлогами: то им надо настроить программы на телевизоре, то проверить дымовые датчики.
Подробнее

Страховая объясняет: дорожное страхование не действует на пароме, а где же еще?

16.10.2018
Дорожное страхование является обязательным, т. е. все зарегистрированные транспортные средства должны быть застрахованы. Данный вид страхования действует во время передвижения, но все-таки законом предусмотрены отдельно конкретные случаи, когда оно не действителен. Здесь мы расскажем о ситуациях, в которых дорожное страхование не действует, и у страхового общества есть право требовать возмещение ущерба, причиненного во время происшествия, пишет Gjensidige.
Подробнее

Обвиняемый инженер: Maxima в Золитуде могла рухнуть из-за пожара во время строительства

16.10.2018
Обрушение крыши супермаркета Maxima в Золитуде могло быть связано с пожаром во время строительства и другими причинами, заявил в своих показаниях в досудебном расследовании обвиняемый по делу о золитудской трагедии инженер-строитель супермаркета Ивар Сергетс.
Подробнее


ВИДЕО DELFI | "Мы показали, что у сборной есть характер": Васильев о матче с венграми и своем физическом состоянии

16.10.2018
В понедельник, 15 сентября, сборная Эстонии сыграла вничью с Венгрией 3:3. Наша команда вела в счете и пропустила третий мяч на 81-й минуте. Смотрите интервью Rus.Delfi с капитаном Константином Васильевым.
Подробнее