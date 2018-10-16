Путин назвал ”в целом позитивной” ситуацию в российской экономике



”Словом, по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная”, — отметил президент.

По словам главы государства, устойчивость финансового рынка в России сохраняется в том числе благодаря совместной работе правительства и Банка России.

Путин также обратил внимание на рост золотовалютных резервов — с начала этого года они увеличились на 5,7% и достигли отметки в $459 млрд.

Ранее Путин назвал сельское хозяйство локомотивом движения российской экономики.