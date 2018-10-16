16.10.2018, 19:40

Путин назвал ”в целом позитивной” ситуацию в российской экономике

 (64)
Gazeta.ru
EST
Russia Putin Chocolate Statue
фото иллюстративноеFoto: Dmitry Lovetsky, AP

Ситуация в российской экономике в целом позитивная, если смотреть на ключевые параметры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, говорится в сообщении Кремля.


”Словом, по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная”, — отметил президент.

По словам главы государства, устойчивость финансового рынка в России сохраняется в том числе благодаря совместной работе правительства и Банка России.

Путин также обратил внимание на рост золотовалютных резервов — с начала этого года они увеличились на 5,7% и достигли отметки в $459 млрд.

Ранее Путин назвал сельское хозяйство локомотивом движения российской экономики.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Народ разбогател или банки перестали давать кредиты? В прошлом году при помощи займа было куплено всего 63% единиц жилой недвижимости

16.10.2018
В прошлом году при помощи жилищного кредита было куплено всего 63% единиц жилья, пишет Eesti Päevaleht. В чем причина: эстонцы разбогатели и могут позволить себе выложить всю сумму сразу или банки просто перестали давать кредиты?
Подробнее



Конфликт между РПЦ и Константинополем отразится и на верующих Эстонии

16.10.2018
Одним из последствий прерванных отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом из-за конфликта на Украине станет запрет для прихожан Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата причащаться в церквях Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), находящейся в юрисдикции Константинопольского патриархата.
Подробнее


Страховая объясняет: дорожное страхование не действует на пароме, а где же еще?

16.10.2018
Дорожное страхование является обязательным, т. е. все зарегистрированные транспортные средства должны быть застрахованы. Данный вид страхования действует во время передвижения, но все-таки законом предусмотрены отдельно конкретные случаи, когда оно не действителен. Здесь мы расскажем о ситуациях, в которых дорожное страхование не действует, и у страхового общества есть право требовать возмещение ущерба, причиненного во время происшествия, пишет Gjensidige.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
139,30 €
-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
97,30 €

Полиция просит помощи свидетелей: водитель скрылся, оставив жертву без помощи

16.10.2018
Сегодня примерно в 14.50 полиция получила сообщение о том, что в Нарве на ул. Суур находится в тяжелом состоянии пешеход. По первоначальной информации, на женщину мог наехать грузовой автомобиль.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО | На вечере боев King of Kings 60 публика увидела 3 нокаута и 2 отказа

16.10.2018
На прошедшем в спорткомплексе Тондираба юбилейном бойцовском мероприятии King of Kings Гран-При №60 зрители стали свидетелями трех нокаутов в матчах серии К1. В главном поединке вечера Миркко Мойсар в дополнительном раунде одолел шведа Аделл Эквал Халила.
Подробнее

ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

15.10.2018
Эстонцы их называют ”правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение в Эстонии ”крымского сценария”?
Подробнее