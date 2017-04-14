Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год

Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году чуть меньше, чем годом ранее. Согласно сведениям, опубликованным в пятницу на сайте Кремля, его доход составил 8 млн 858 тыс. рублей против 8 млн 891 тыс. рублей в 2015 году.

Как и в прошлые годы, в собственности у Путина находится земельный участок 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у главы государства находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.

Путин также, согласно декларации, владеет транспортными средствами: ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива", автомобильный прицеп "Скиф".

Кроме президента, о своих доходах в пятницу отчитались также члены правительства.

Доходы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2016 году незначительно снизились, перечень недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании главы правительства и его супруги, остался прежним.

Согласно декларации Медведева о доходах за 2016 год, распространенной пресс-службой правительства, премьер РФ заработал за прошлый год 8 млн 586 тыс. 974 рубля 69 копеек — это на 180 тыс. меньше, чем в 2015 году. Тогда его доход составил 8 млн 767 тыс. 882 рубля 96 копеек.

В пресс-службе правительства РФ объяснили сокращение дохода премьера в 2016 году уменьшением суммы вклада и процентов по нему. "Уменьшение связано с уменьшением размера банкового вклада и выплаты процентов по нему", — сказали в пресс-службе.

Как и в предыдущие годы, из недвижимого имущества за главой правительства числится арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток в России.

Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована в собственности главы правительства, и в пользовании его супруги, теперь значится только в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.

В гараже главы правительства по-прежнему два раритетных автомобиля — "легковушки" ГАЗ 20 и ГАЗ 21. У Медведевой в собственности Фольксваген Гольф, который многие годы фигурирует и в прежних декларациях супруги премьера, а также два машиноместа.

Доход Медведевой, как в предыдущие годы, составил 0 рублей.

Сведений о доходах и имуществе сына Медведевых Ильи в декларации нет, поскольку он является совершеннолетним и его родители не обязаны предоставлять эту информацию.