Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после присоединения газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам страны, сообщает РИА новости.

В церемонии пуска в режиме видеоконференции приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра. Его запуск позволит стабильно поставлять голубое топливо всем категориям потребителей Крыма.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. Он отметил, что на пике нагрузок Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 из них поставляли с Украины. Теперь крымские станции сами производят 1-1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После запуска нового газопровода на полуострове начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.