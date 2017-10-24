Путь одного "эстонского" пива к столу последнего российского императора

В 1689 году Петр Великий посетил Лондон и буквально влюбился в черный британский ”нектар” — изготовленное методом верхового брожения темное пиво, популярное в то время только в Британии. Несколько веков спустя большие вагоны, доверху груженные тем самым темным стаутом, спешили к столу Его Величества Николая II уже из Эстонии.

Золотой рубль за ваше лучшее пиво, или как англичане русского вельможу темным пивом очаровали

XIX век был временем расцвета английского стаута, и вскоре темное пиво стало одним из основных предметов британского экспорта. Особенно любили такое пиво русские дворяне, в салонах и будуарах которых английский стаут высоко ценился и считался благородным напитком. Этот тренд уловил Альберт Джон Луи Ле Кок, основавший в 1807 году фирму, также приступившую к производству стаута. В 1830 году производство A. Le Coq & Co расширилось на всю Британию, начались изготовление и поставка качественного пива типа стаут в Россию. Жажда русского дворянства была неутолима, а заказы велики, что способствовало росту бизнеса. В 1870-х годах пожилой А. Дж. Л. Ле Кок постепенно отошел от дел, передав бизнес в Лондоне своему партнеру Оскару Хайду Силлему, ставшему в 1880 году единоличным собственником A. Le Coq & Co.

На протяжении десятилетий деятельность ограничивалась исключительно исполнением заказов русских купцов. Они имели привычку без предупреждения являться в контору A. Le Coq, представлять годовой заказ и тотчас же расплачиваться за него наличными — золотыми царскими рублями.

Бесчестная конкуренция в России — подделки и имитации

Бизнес A. Le Coq & Co процветал до 1890-х годов, когда доходы пивоваренного завода вдруг стали сокращаться, и это обеспокоило компанию. Пришлось ехать в Санкт-Петербург, выяснять, в чем дело. По приезде обнаружилось, что за время расцвета A. Le Coq русская пивоваренная промышленность тоже не стояла на месте. Этому способствовало и введенное правительством резкое повышение таможенной пошлины на ввоз пива. И без того недешевый стаут A. Le Coq подорожал еще сильнее. К счастью, стаут все же был напитком высшего общества, и дворян особо не заботило повышение цены. Но еще больший удар по доходам производителя напитков нанесло внезапное увеличение подделок и имитаций. На рынке появилось несколько производителей, копировавших товарный знак A. Le Coq, пытаясь обмануть любителей пива. Распространенная схема включала в себя разливание светлого пива по бутылкам A. Le Coq вплоть до использования похожих бутылок, порой на этикетках даже печатали название A. Le Coq с гарантией качества. Это была отчаянная попытка русских пивоваренных заводов заработать на популярности стаутов. В России в то время варили, в основном, светлое пиво типа лагер, технология производства темного стаута отсутствовала. Увиденное и услышанное в России подало Силлему одну идею.

A. Le Coq переехал в Тарту

Идея эта была реализована в 1912 году, когда после проведения подготовительной работы и взятия проб воды выяснилось, что A. Le Coq станет новым владельцем расположенного в Тарту современного пивоваренного завода Tivoli. Герберт Оскар Силлем, унаследовавший фирму от отца в 1907 году, верил в успех своего замысла и не обращал внимания на скептиков, считавших, что настоящий stout можно производить только на британской земле. 25 марта 1912 года был заключен договор купли-продажи, и началась стремительная постройка нового цеха по производству стаутов. Руководство новым цехом взял на себя английский пивовар. Теперь в этих краях разливали по бутылкам продукцию совершенно иного уровня и качества — A. Le Coq Imperial Extra Double Stout, на этикетках которого красовался текст ”Brewed in Dorpat”, то есть ”Сварено в Тарту”. Это пиво поставлялось по железной дороге во все концы Российской Империи, от Польши до Сибири и Дальнего Востока.

Предприятие рекламировало свой стаут как питательный и укрепляющий здоровье напиток. Для подтверждения этих заявлений были проведены фундаментальные лабораторные исследования, показавшие, что стаут с 8-процентным содержанием алкоголя полезнее и калорийнее, чем молоко. Также выяснилось, что это превосходное снотворное.

Как A. Le Coq стал поставщиком Императорского двора?

В 1904 году Силлем пожелал высочайшего признания для своего детища и пожертвовал для солдат, раненных в ходе Русско-Японской войны, живительный стаут, что непременно должно было, по его оценке, привлечь большое внимание. Всего он пожаловал 29 150 бутылок на сумму 18 947 рублей. Несмотря на крупное пожертвование, A. Le Coq пришлось дожидаться титула поставщика Императорского двора еще несколько лет.

Однако надежда пивного промышленника не угасала — в 1911 году молодой Силлем отправил в госпитали еще 5000 бутылок стаута и подал в канцелярию императрицы прошение, в котором ходатайствовал о присуждении ему титула поставщика Императорского двора. На сей раз императрица отнеслась к пожеланию с большим вниманием и повелела выяснить биографию Силлема и историю фирмы A. Le Coq. Посольство Российской Империи доложило коронованным особам, что A. Le Coq & Co обладает давней историей и ведет свою деятельность уже около 100 лет. Однако о личности Силлема в Лондоне было известно мало, поскольку предприятие имело коммерческие связи только с Россией, а коммерческая деятельность A. Le Coq была полностью переведена в Санкт-Петербург. Также довели до сведения императрицы, что все высшее придворное общество пьет названный стаут уже около десяти лет. Приняв во внимание все обстоятельства, в 1912 году A. Le Coq удостоили титула поставщика двора Его Императорского Величества. Мечта пивного промышленника сбылась.

Imperial Extra Double Stout и роскошные устрицы

Заведующий музеем пива A. Le Coq Март Халдма рассказывает, что пиво марки A. Le Coq было любимым пивом российского императора Николая II, и для Его Величества стаут поставляли из Тарту по железной дороге по четкому графику. По словам ведущего шеф-повара Эстонии Дмитрия Демьянова, император был также большим любителем устриц, а в качестве гарнира к морскому деликатесу для царя готовили на кухне специальный пивной соус винегрет, одним из ингредиентов которого был именно Imperial Extra Double Stout A. Le Coq.

Интересный факт! Бутылка оригинального Imperial Extra Double Stout до сих пор хранится в музее A. Le Coq. Пиво было найдено на борту парохода ”Олива”. Корабль затонул в 1869 году в прибрежных водах Норвегии и до сих пор лежит на дне на глубине 50-60 метров. В 2011 году норвежские аквалангисты подарили одну пивную бутылку Музею пива A. Le Coq. Бесценная бутылка и сейчас занимает почетное место в Музее пива A. Le Coq среди других редких экспонатов, связанных с пивом. Она считается одной из старейших бутылок пива в Европе, внутри которой сохранился оригинальный напиток.

В этом году исполняется 210 лет с основания A. Le Coq & Co, официальным правопреемником которого является расположенный в Тарту завод A. Le Coq. Чтобы отпраздновать эту важную веху, в продажу недавно был выпущен A. Le Coq Imperial Extra Double Stout, при производстве которого старались как можно точнее соблюсти оригинальный рецепт.

Использованный источник:

A. Sepp ”Õllelinn Tartu. A. Le Coq 1807–2007”