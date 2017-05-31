Публичный сектор теряет при продаже госимущества огромные суммы

Из анализа osta.ee следует, что при продаже государственного имущества публичный сектор в следствие одного только неправильно выбранного способа торгов теряет около половины стоимости продаваемого имущества.

Большинство госучреждений реализуют государственное имущество путем письменных торгов, в ходе которых ставки делаются вслепую. Анализ торгов за 12 месяцев показал, что реализуемое малое имущество (по большей части бытовая техника и электроника) продается в среднем на 80% дешевле той цены, которой можно было бы достичь при торгах в электронной среде osta.ee.

„Одним из главных недостатков письменных аукционов является небольшое количество предложений, поскольку предложения делаются вслепую, без возможности увидеть конкурирующие ставки, а также отсутствует возможность их перебить, — пояснил руководитель портала Гуннар Валге. — Поэтому в большинстве своем конечная цена не достигает рыночной”.

Говоря о продажах автомобилей, Валге отметил, что за последний год на организованных местными самоуправлениями письменных торгах делалось в среднем по 1-3 предложения на машину, в то время как в аукционах на автомобильных порталах часто совершается более 30 ставок. ”Это тоже позволяет говорить о том, что только из-за того, что был выбрал столь архаичный метод торгов, государство расстается с имуществом по цене, существенно ниже рыночной”, — сказал он.

В случае с проводимым госучреждениями торгами к расходам следует причислять также рабочие часы чиновников, которые объявляют, организовывают и протоколируют аукционы.

Валге отметил, что некоторые ведомства уже начали пользоваться более выгодными методами реализации имущества, а, например, Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны уже более десяти лет продает имущество на электронных аукционах.