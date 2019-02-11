Проживающий в Эстонии датский бизнесмен: если хочешь интегрироваться в общество, первым делом надо выучить язык

”Я тогда работал в Дании, где нашим партнером была фирма из Раквере, которая предложила мне на полгода приехать к ним, чтобы помочь. Так в 1998 году я переехал в Раквере. Была очень суровая зима, к каким в Дании я не привык”, — рассказывает он о том, как оказался в Эстонии.

Мужчина говорит, что встретил свою будущую жену уже через несколько дней после приезда в Эстонию: ”То, что рабочие и личные возможности так сильно переплелись, тоже является важной причиной, по которой я пустил в Эстонии корни и по-прежнему нахожусь здесь”.

”То, как человек адаптируется, зависит только от него самого, — продолжает бизнесмен. — Я считаю, что, если хочешь интегрироваться в общество, первым делом надо выучить местный язык. Тогда неважно, откуда ты родом. Также надо изучить местное общество и культуру, чтобы понять местных людей. Уважать так местное государство, так и местных жителей”.

Кристенсен отмечает, что эстонцы нелегко открываются новым людям и опыту и нужно самому прилагать достаточно усилий. ”Безусловно, в осторожности эстонцев виноваты и сами иностранцы — прежде всего, их аррогантное отношение. Также эстонцы считают иностранцев-руководителей своего рода элитой и автоматически держат дистанцию. Иностранцы сами должны быть немного более покорными и показывать, что им нравится здешний народ”.