Проживающий в Эстонии датский бизнесмен: если хочешь интегрироваться в общество, первым делом надо выучить язык

”Если ты сам пытаешься влиться в общество, то и другие настроены доброжелательно и готовы прийти на помощь. А если ты ждешь, что все будут работать тебе на благо, то ты не сможешь понять эту страну и твой путь будет довольно тернист”, — рассуждает он.
Несмотря на то, что бизнесмен довольно хорошо говорит по-эстонски, он отмечает, что все время продолжает совершенствоваться: ”Языки учить нетрудно, вопрос в желании. Думаю, после двух лет в Эстонии я понял, что справляюсь. Я никогда не ходил на курсы, учил по газетам и разговаривая с женой”.
Рассуждая об иностранной рабочей силе, он говорит, что если у предприятия не хватает умений и знаний, то неизбежно надо где-то это искать. ”К сожалению, эстонцы очень сильно бояться чужеродного. Например, когда я нанимал иностранцев, то другие работники спрашивали меня, получают ли те такую же зарплаты и бонусы, что они. Когда это произошло первый раз, то я удивился”, — отмечает он и добавляет, что эстонцам нравится ездить в Египет или Испанию, но когда люди из этих стран приезжают сюда, то им не рады.
Отвечая на вопрос о причинах недоверия эстонцев к иностранцев, он говорит, что у этого есть несколько причин. ”Во-первых, 50 лет советской власти, что волей-неволей оказало влияние на местных. Во-вторых, Эстония и ее культура настолько малы, что эстонцы бояться исчезнуть. В-третьих, как я уже говорил, поведение самих иностранцев. Если бы некоторые датчане, которых я здесь встречал, вели бы себя так же в Дании, то у них были бы большие проблемы. Многие приезжают сюда техническими специалистами, но быстро становятся начальниками, хотя не имеют необходимых знаний. В Дании это было бы невозможно”.