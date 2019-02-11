11.02.2019, 20:30

Проживающий в Эстонии датский бизнесмен: если хочешь интегрироваться в общество, первым делом надо выучить язык

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rus.delfi.ee
EST 16
Dennis Ulrik Kristensen
Dennis Ulrik KristensenFoto: erakogu

По словам главы Danspin Денниса Улрика Кристенсена (44), в настороженном отношении эстонцев к иностранцам отчасти виноваты сами иностранцы, пишет Ärileht.

”Я тогда работал в Дании, где нашим партнером была фирма из Раквере, которая предложила мне на полгода приехать к ним, чтобы помочь. Так в 1998 году я переехал в Раквере. Была очень суровая зима, к каким в Дании я не привык”, — рассказывает он о том, как оказался в Эстонии.

Мужчина говорит, что встретил свою будущую жену уже через несколько дней после приезда в Эстонию: ”То, что рабочие и личные возможности так сильно переплелись, тоже является важной причиной, по которой я пустил в Эстонии корни и по-прежнему нахожусь здесь”.

”То, как человек адаптируется, зависит только от него самого, — продолжает бизнесмен. — Я считаю, что, если хочешь интегрироваться в общество, первым делом надо выучить местный язык. Тогда неважно, откуда ты родом. Также надо изучить местное общество и культуру, чтобы понять местных людей. Уважать так местное государство, так и местных жителей”.

Кристенсен отмечает, что эстонцы нелегко открываются новым людям и опыту и нужно самому прилагать достаточно усилий. ”Безусловно, в осторожности эстонцев виноваты и сами иностранцы — прежде всего, их аррогантное отношение. Также эстонцы считают иностранцев-руководителей своего рода элитой и автоматически держат дистанцию. Иностранцы сами должны быть немного более покорными и показывать, что им нравится здешний народ”.

”Если ты сам пытаешься влиться в общество, то и другие настроены доброжелательно и готовы прийти на помощь. А если ты ждешь, что все будут работать тебе на благо, то ты не сможешь понять эту страну и твой путь будет довольно тернист”, — рассуждает он.

Несмотря на то, что бизнесмен довольно хорошо говорит по-эстонски, он отмечает, что все время продолжает совершенствоваться: ”Языки учить нетрудно, вопрос в желании. Думаю, после двух лет в Эстонии я понял, что справляюсь. Я никогда не ходил на курсы, учил по газетам и разговаривая с женой”.

Рассуждая об иностранной рабочей силе, он говорит, что если у предприятия не хватает умений и знаний, то неизбежно надо где-то это искать. ”К сожалению, эстонцы очень сильно бояться чужеродного. Например, когда я нанимал иностранцев, то другие работники спрашивали меня, получают ли те такую же зарплаты и бонусы, что они. Когда это произошло первый раз, то я удивился”, — отмечает он и добавляет, что эстонцам нравится ездить в Египет или Испанию, но когда люди из этих стран приезжают сюда, то им не рады.

Отвечая на вопрос о причинах недоверия эстонцев к иностранцев, он говорит, что у этого есть несколько причин. ”Во-первых, 50 лет советской власти, что волей-неволей оказало влияние на местных. Во-вторых, Эстония и ее культура настолько малы, что эстонцы бояться исчезнуть. В-третьих, как я уже говорил, поведение самих иностранцев. Если бы некоторые датчане, которых я здесь встречал, вели бы себя так же в Дании, то у них были бы большие проблемы. Многие приезжают сюда техническими специалистами, но быстро становятся начальниками, хотя не имеют необходимых знаний. В Дании это было бы невозможно”.

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