Проживающие в Эстонии иностранцы: как при столь низких зарплатах местным удается покупать столь дорогие товары?

В группе на Facebook, объединяющей проживающих в Эстонии иностранцев, наблюдается все больше недовольства на тему увеличивающегося роста цен в местных продуктовых магазинах, а также низких зарплат и взвинченных цен на арендное жилье.

”В прошлом году за четыре йогурта я отдавал в Rimi 1,49 евро, полгода назад — 1,79 евро, а сегодня уже 1,99. В прошлом году за литр соевого молока я платил 1,80 евро, полгода назад 2,07 евро, а сейчас уже 2,19. И так далее. И это не только в Rimi. Или взять хотя бы треугольный бутерброд. Его стоимость выросла с 2,49 евро до 2,69. Миндальное молоко подорожало с 1,99 евро до 2,39. Такой рост цен намного более быстрый, чем на моей родине в Бельгии. Так что же тут происходит?” — задается вопросом один иностранец.

”Несмотря на то, что я живу в Эстонии лишь с сентября прошлого года, я тоже заметил быстрый рост цент. Не представляю, как местные жители при таких ценах вообще выживают! Нужно протестовать против такого роста”, — находит другой иностранец.

Им возражает третий член сообщества, по словам которого, это общая тенденция: ”Назовите мне место в Европе, где сейчас не растут цены”.

На это член группы из Германии отвечает, что по крайней мере на его родине цены стабильнее и ниже. ”Цены за последние два или три года в Германии, скорее, оставались стабильными. По крайней мере, на те товары, что покупал я. Большинство из них существенно дешевле, чем в Эстонии”.

В итоге участники дискуссии сошлись во мнении, что в различных сетях в Эстонии цены могут существенно разниться и что сознательный покупатель может довольно неплохо сэкономить. ”Например, в Rimi сладкий картофель или батат стоит 2,49 евро, в Maksimarket — 1,79”, — пишет один иностранец. Другой отмечает, что в Prisma цены кажутся более низкими, чем в других магазинах, а бельгиец и вовсе советует инициатору обсуждения вместо молока пить водку. ”Тут она намного дешевле, чем в Бельгии”, — отмечает он.

”Я нигде не видел столь высоких цен на продукты, как в Эстонии. Как иностранец я не понимаю, как местные эстонцы при столь низких зарплатах способны покупать столь дорогие товары. До этого я жил в Германии. Большинство считает Германию дорогой страной, но — знаете что? — там намного дешевле, чем в Таллинне. Достаточно сравнить цены в Maxima и Netto или Aldi. Эстония — очень дорога для проживания страна, если сравнивать повседневные расходы, доход, цены на аренду и общие рыночные цены”, — подытожил иностранец, который, по его словам, пожил не в одной европейской стране.