09.10.2018, 13:10

Проверьте холодильник! Произведенные на всех фермах этого предприятия яйца могут быть заражены сальмонеллой

 (13)
rus.delfi.ee
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Проверьте холодильник! Произведенные на всех фермах этого предприятия яйца могут быть заражены сальмонеллой
Foto: Sven Arbet

На прошлой неделе Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) сообщил, что на двух фермах OÜ Sanlind в Валгамаа обнаружили сальмонеллу. А теперь сальмонеллу нашли на всех трех фермах предприятия, передает Maaleht.

Новое возможное заражение касается продаваемых OÜ Sanlind яиц, срок годности которых в промежутке с 26 октября до 2 ноября. Эти яйца отмечены товарным кодом 3EE16711.

Обнаруженное на прошлой неделе заражение может касаться продаваемых под марками Kodutalu, Kodukoha, Pisihää, Hiigelhää и Hüva яиц, срок годности которых в промежутке с 15 октября по 26 октября. Эти яйца отмечены товарными кодами 3EE16710 и 2EE31531.

Возможные зараженные яйца изъяты из продажи.

После диагностирования сальмонеллы на двух фермах на всех фермах предприятия взяли дополнительные пробы. Все три фермы яйценоских кур OÜ Sanlind заражены сальмонеллой.

Предприятию сразу установили дополнительные ограничения и запретили движение всех птиц и яиц за пределы предприятия.

Яйца безопасны для потребителей, если их при приготовлении еды обрабатывать при высокой температуре.

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Подробнее