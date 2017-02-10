Проверьте, есть ли в вашем трудовом договоре ошибка, которой работодатель нарушает закон

По словам руководителя отдела консультаций Трудовой инспекции Анни Райгна, согласно закону о трудовом договоре, в трудовом договоре должны содержаться как минимум перечисленные ниже данные о зарплате: размер зарплаты, о котором договорились стороны, в том и числе и оплата по результатам сделок и экономических показателей; метод расчета зарплаты; порядок и сроки выплаты зарплаты.

По закону, зарплату следует выплачивать на банковский счет работника как минимум раз в месяц к условленному сроку, если стороны не договорились иначе. Если день выплаты зарплаты приходится на государственный праздник или выходной день, то зарплату следует выплатить в последний предшествующий дню выплаты рабочий день.

Трудовая инспекция придерживается мнения, что день выплаты зарплаты должен быть четко определен. Если в договоре указано, что зарплата должна поступить на счет в 10-15 числах, то это является с точки зрения инспекции неприемлемым.

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Целью закона является обеспечить, чтобы работник точно знал, когда ему выплатят зарплату или когда она поступит на банковский счет. Также это дает работнику возможность лучше планировать выполнение своих обязанностей. Устанавливая в качестве даты выплаты зарплаты какой-то период, работодатель зарождает в работнике необоснованное ожидание получить зарплату уже в начале периода. Поэтому речь идет об условии, ухудшающем положение работника.

Следует отметить, что под днем выплаты зарплаты подразумеваются сутки, то есть зарплата может быть выплачена и после окончания рабочего дня.