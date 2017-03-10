Провал инфосистемы социальных услуг принес государству более миллиона евро убытка

Так как ИТ-фирма Tieto не смогла к началу реформы трудоспособности закончить работу над новой системой выплат пенсий и социальных пособий, государству пришлось потратить дополнительные 1,2 миллион евро на запасную инфосистему, а с Tieto потребовали возместить лишь 180 000 евро.

SKAIS — инфосистема Департамента социального страхования, которая охватывает выплату пенсий, пособий и компенсаций более чем 700 000 эстоноземельцам, пишет Eesti Päevaleht.

Более двух лет назад систему решили модернизировать. Для создания SKAIS 2 путем госзакупки были найдены два разработчика: Tieto и Icefire. Icefire отказалась от работы на промежуточном этапе, так как выполнение обязанностей по графику оказалось для них непосильным. Tieto продолжила работу самостоятельно. Но осенью прошлого года разработчик сообщил, что к январю не успеет закончить работу над системой.

С началом январской реформы пенсионерами по нетрудоспособности начала заниматься Касса по безработице. Через SKAIS 2 информация Департамента социального страхования должна была быть отправлена в систему Кассы по безработице TETRIS. Так как инфосистема не работала, государству пришлось потратить дополнительные 1,2 миллиона евро на временное ИТ-решение. С Tieto же потребовали вернуть лишь 180 000 евро.

Министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) объясняет, что во время разработки SKAIS 2 появились дополнительные обязанности из-за новых законов (например, реформа трудоспособности, фонд пособий на проживание, поддержка одиноких пенсионеров), которые нельзя было предусмотреть на стадии планирования.

Однако эти новые обязанности были назначены самим же правительством, куда входит и Кайа Ива. Несмотря на то, что представляющие инвалидов организации и критики реформы трудоспособности предлагали подкорректировать реформу или отложить ее внедрение, чтобы успеть закончить разработку системы, правительство решило инициировать внедрение проекта в полном объеме и, как выясняется, добавить к нему новые обязанности.

Сумма в 180 000 евро сформировалась в ходе переговоров с Tieto, объяснил вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам развития электронных услуг и инноваций Айн Аавиксоо. При этом учитывались как изменения в законодательстве, так и роли разработчика и заказчика в проекте. По его словам, ИТ-фирма признала, что недооценила объем и сложность работы.

У Tieto взять комментарий не удалось, а представитель компании сообщил, что положение о конфиденциальности в договоре с министерством запрещает общение со СМИ без письменного согласования. Eesti Päevaleht попросил государство и ИТ-компанию согласовать комментарий, что в итоге сделано не было.

Сейчас Департаменту социального страхования приходиться использовать запасную ИТ-систему, в которой время от времени наблюдаются сбои, а сотрудникам приходиться вводить данные вручную.

Завершение работы над SKAIS 2 перенесено на июль 2018 года.