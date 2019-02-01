Против запрета звероферм проголосовали многие русскоязычные депутаты Рийгикогу, но объяснять свое решение не хотят

Пресс-секретарь фракции Центристской партии Ольга Полиенко прислала лишь общий комментарий от имени фракции центристов: ”Вопрос о разведении пушных зверей разнообразен, поэтому для поиска решений необходимо учитывать мнения и аргументы всех сторон. Также и тех, кто подчеркивает, среди прочего, что это долговременная экономическая отрасль, которая дает народу Эстонии работу и косвенно влияет на других предпринимателей. Конечно, наши парламентарии учитывали разные позиции и соответственно формулировали свои решения”. Тем не менее, некоторые принадлежащие к фракции центристы все же поддержали законопроект.

По крайней мере мнение Михаила Стальнухина можно узнать из стенограммы заседания Рийгикогу, во время которого он высказался против законопроекта. Стальнухин сравнил предложение закрыть зверофермы с предложением закрыть русские школы, мол вместо их улучшения и те, и другие предлагают просто закрыть — ”нет человека, нет проблемы”.

Стальнухин уверен, что если на территории Эстонии вступит запрет на зверофермы, то они просто переберутся в другие страны, где запрета нет — например, в Финляндию или Россию, а значит, животные все равно будут умирать. Он также критически отзывается о 70% населения страны, которые поддерживают запрет, и сомневается, что все опрошенные понимают, о чем идет речь: ”Какой бы был результат, если бы опрос был проведен среди тех людей, которые за свою жизнь создали хотя бы пять рабочих мест?”

”Я считаю, что это скорее эмоциональная проблема. Это проблема двойных стандартов. Займемся же государственной программой, чтобы государство отвечало за то, чтобы все домашние животные в течение жизни получали нормальную еду, жизненные условия и т.д.” — призвал Стальнухин.

Ладынская-Кубитс: зачем выращивать, чтобы убивать, когда есть альтернативы?

Проголосовавшая за отклонение законопроекта внефракционный депутат Ольга Иванова также не пожелала прокомментировать свое решение. Однако некоторые пользователи соцсетей отметили, что причина может скрываться в том, что Иванова любит носить шубы, примером чего служит ее фото марта прошлого года. Справедливости ради стоит отметить, что шуба на фото может быть и искусственной.

Зато законопроект поддержала член Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс. Свое мнение она высказала на своей странице в Facebook сразу после обсуждения законопроекта в Рийгикогу.

”Честно признаюсь, я долго и тщательно обдумывала эту тему много лет. Нет, я не вегетарианец и не противник звероферм. Но мех — это то, без чего в наше время, несомненно, можно обойтись. Меня те условия, которые когда-то действовали (для того, чтобы не умереть от холода, человеку приходилось убивать зверей и покрывать себя их шкурами) больше вроде не касаются. Зачем же тогда убивать? И еще больше, зачем выращивать, чтобы убивать?” — привела свои доводы Ладынская-Кубитс.

По ее мнению, меховые изделия давно перешли в категорию люксовых товаров, а значит они не связаны напрямую с жизненно важными человеческими потребностями. Сама она пару лет назад поняла, что не хочет носить вещи из меха, потому что больше не чувствует себя в них удобно.

”Я не могу смотреть на тех животных, которые выращиваются во имя убийства, когда имеются другие природные альтернативы. Нажав на кнопку, я как будто должна была дать разрешение на их убийство. И этого сделать я не могла. Отсюда и мое решение — поддержать законопроект о запрете звероферм”, — объяснила Ладынская-Кубитс.

Осиновский: социал-демократы продолжат добиваться закрытия пушных ферм

Социал-демократическая партия намерена к 2024 году добиться прекращения разведения в Эстонии животных для производства меха, и такой пункт есть в избирательной программе партии, сообщил Delfi председатель социал-демократов Евгений Осиновский, один из инициаторов законопроекта о запрете звероферм.