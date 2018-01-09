09.01.2018, 10:40

Против Google подали иск в суд по обвинению в дискриминации белых мужчин

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Gazeta.ru
EST
Suitsiidne mees aknal
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Два бывших сотрудника Google Джеймс Деймор и Дэвид Гудман обвинили компанию в дискриминации и подали против нее иск в суд. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Они подали иск в Верховный суд Санта-Клары в штате Калифорнии. Мужчины заявили, что в компании их дискриминировали по принципу цвета кожи и политических взглядов.

”Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола”, — говорится в иске.

В компании Google при этом отметили, что ”с нетерпением ждут, когда смогут защититься против иска господина Деймора в суде”.

Ранее сообщалось, что адвокаты уволенного Джеймса Деймора готовят коллективный иск против Google.

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