Протест! Тысячи разочарованных в акцизной политике эстоноземельцев в День независимости отправятся в Латвию

24 февраля 2018 года, в юбилей создания Эстонской Республики, тысячи разочарованных в акцизной политике эстонского правительства соберутся в автоколонну, которая организованно отправится в Латвию.

Мероприятие организуется через социальную сеть Facebook под названием "Kõik koos Lätti!" (Все вместе в Латвию), к настоящему моменту о желании принять в нем участие заявили 1400 человек, сообщил в понедельник, 11 декабря, портал ERR Uudised.

Инициатор автопробега Таави Леппик сказал ERR, что первоначально планировалось собрать около 100 участников. Он рассчитывает, что реально в путь отправится каждый третий из заявившихся, т.е. около 500 человек, пишет rus.err.ee.

Цель мероприятия — продемонстрировать правительству отношение эстонского народа к нынешней налоговой политике. Бизнесмены пока не предлагали профинансировать акцию, хотя волонтеры из Пярну, Сааремаа и Таллинна выразили готовность помочь с ее организацией.