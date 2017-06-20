Просто и доходчиво: в чем разница между лекарством и пищевой добавкой?

Аптеки и магазины изобилуют огромным выбором товаров для здоровья, и подобрать подходящий вариант бывает довольно непросто. Что же касается безрецептурных препаратов, продающихся в аптеках, то зачастую сложно отличить лекарственное средство от биологически активной добавки к пище (БАДа), к тому же не все знают, в чем же на самом между ними разница. Фармацевт аптеки Südameapteek Мерилин Исраэль подробно разъясняет суть вопроса.

Несмотря на то, что БАДы и лекарства могут внешне быть похожи, они преследуют разные цели. Основное отличие заключается в том, что лекарство предназначено для лечения заболевания, а БАД — для поддержания здоровья человека, если с пищей не усваивается или испытывается дефицит необходимого количества жизненно важных витаминов и минеральных веществ.

”Информационный вкладыш к лекарству обязательно должен содержать информацию, для лечения какого заболевания оно предназначено, какие могут возникнуть побочные или комбинированные эффекты. При этом упаковка БАДа не должна содержать никакой информации о лечебных свойствах препарата, профилактике или лечении заболеваний, поскольку это не подтверждено никакими клиническими исследованиями”, — поясняет Исраэль.

К биологически активным добавкам относятся, например, некоторые витамины, минеральные вещества, свежие или высушенные части растений, аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, клетчатка, а также экстракты растительного и животного происхождения.

При этом часть витаминов относится к числу медикаментозных средств, поскольку если содержание имеющегося в препарате витамина превышает установленную в конкретном государстве суточную норму, то речь уже идет о лекарственном средстве. Поэтому перед тем, как принять решение, очень важно проконсультироваться с аптекарем, который в соответствии с потребностями человека поможет сделать правильный выбор.

Поскольку для грамотного применения лекарственного средства необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом, то продажей лекарств могут заниматься только работающие в аптеках фармацевты со специальным образованием, в то время как пищевые добавки можно встретить не только в аптеке, но и на прилавках обычных магазинов.