Просто фантастика: на выставке CeBIT представлены устройства, управляемые силой мысли

На CeBIT — выставке информационных и телекоммуникационных технологий в Ганновере — можно увидеть разные устройства, даже такие, которые управляются силой мысли или поддерживают новый уровень виртуальной реальности. Своими впечатлениями о выставке делится директор по продукции Tele2 Катрин Арон.

День, когда мы сможем управлять окружающей нас средой с помощью силы мысли, еще не наступил, однако разработчики решений на базе ЭЭГ (электроэнцефалографии) уверенно движутся в нужном направлении. Среди таких первопроходцев — фирма Arvato Bertelsmann. В ее боксе посетители выставки могут помериться силой мысленного воздействия на обычный шарик.

Речь пока идет лишь об устройстве, способном измерить уровень мозговой концентрации человека в определенном диапазоне волн. Главной проблемой в таких игровых экспериментах является получение как можно более чистого сигнала головного мозга, который считывают специальные датчики. Любой посторонний шум сводит эксперимент на нет, превращая его в подобие лотереи. Здесь требуются электроды нового типа, в разработке которых заметных успехов добился исследовательский центр CiNet в Японии.

На выставке представлена уйма мониторов здоровья. Например, один из них позволяет следить за сердечной деятельностью, своевременно выявляя симптоматику заболевания и фиксируя параметры работы сердца в момент ухудшения самочувствия.

А франкфуртский стартап Cardiosecur показывает свой электрокардиограф стоимостью 100 евро, к которому прилагается мобильное приложение, анализирующее полученные данные. Приложение способно определить степень серьезности проблемы и порекомендовать, когда следует обратиться в поликлинику. Результаты замеров будут также поступать к лечащему врачу. Пациенту остается лишь, руководствуясь всё тем же приложением, закрепить в нужных местах четыре электрода.

Другое не менее актуальное направление — виртуальная реальность, которая становится все более доступной для широкого круга потребителей и все чаще используется предприятиями в маркетинговых целях. На выставке экспонируется великое множество VR-комплектов, призванных заинтересовать потенциальных клиентов. И даже если с первого раза не всегда удается выявить какую-то взаимосвязь между показываемой демоверсией и представленным VR-устройством, эффективность такого маркетингового приема нельзя не признать.

Предприятия, работающие над созданием специфических VR-устройств, демонстрируют на выставке прототипы оборудования для углубленного виртуального опыта. Так, фирма Zotac знакомит посетителей со своей новой разработкой VR Go — беспроводным устройством рюкзачного типа, которое обеспечивает двухчасовое погружение в мир VR-игр. По сути, это мощный игровой компьютер, но в виде рюкзака. Отличная идея, особенно если сравнивать с Oculus и HTC Vive, обвешанными проводами.

На выставке можно также встретить прототипы VR-перчаток, которые позволяют брать в руки разные предметы в виртуальном мире и, благодаря обратной связи, буквально осязать их.

Обращает на себя внимание и обилие таких комбинаций, как пульт — акустическая система, задача которых — еще больше усилить впечатление от погружения в виртуальную реальность. У стенда VR Nerds удалось даже пострелять из ружья по виртуальным врагам.

Что касается других тематических направлений выставки, то здесь можно выделить дроны, электромобили и машинное обучение. Так, IBM демонстрирует свой суперкомпьютер Watson, предназначенный для использования в коммерции, например, для инвестиционной деятельности или оптимизации процессов.

Кстати, на центральной площадке выставочного комплекса около получаса выступал наш бывший премьер-министр Андрус Анвельт. Он рассказал, как обстоят дела с созданием единого европейского цифрового рынка и роуминга. Правда, ничего принципиально нового в его речи не прозвучало.