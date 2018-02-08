Простая истина об арендной работе

Нам непривычно, когда одно предприятие предлагает работу сразу 100 работникам, а период поискa сотрудников длится несколько месяцев. Спрос на продукцию и увеличение объёмов производства создают ситуацию, когда постоянно нужны новые работники. Как же найти этих 100 работников, и что может привлечь их к работе именно в этом предприятии?

Сегодня предприятиям уже не приходится выбирать, выбор делает кандидат. Хороший работодатель должен отвечать множеству ожиданий для того, чтобы соискатель выбрал данную вакансию. Предприятие должно обеспечить стабильный доход и работу, чтобы у сотрудника было чувство уверенности в завтрашнем дне. Для того чтобы жить нормально, человеку уже не нужно отрабатывать длинные смены и трудиться до изнеможения. Условия труда должны быть современными и разумными, и, что особенно важно в случае производства, – безопасными. Если говорить о заводах, то большинство из них располагаются на расстоянии нескольких километров от города и утренняя дорога на работу может доставлять массу проблем, особенно, если смена начинается рано утром и у работника нет личного транспорта. Сколько таких предприятий, которые организуют транспорт до работы для своих сотрудников, причём бесплатно?

Примерно-показательная рабочая среда

Производственные единицы ABB расположены рядом с Таллинном, в Юри, и являются примером дружественной по отношению к сотрудникам рабочей среды – чистые цеха, в любое время года тёплые и имеющие определённый режим влажности. В них обеспечены безопасные условия труда, обеспечен ежедневный транспорт из дома на работу и с работы домой. Среди этого удобства и в безопасных условиях работы изготавливаются двигатели, генераторы, диски, устройства для получения восстанавливающейся энергии, электрощиты и комплектные подстанции, которые экспортируются по всему миру. Приступая к работе, сотрудники проходят основательное обучение, поэтому отсутствие прежнего опыта работы – это не проблeма. Предприятие, относящееся к лучшим работодателям Эстонии, пять раз было удостоено титула Лучшего зарубежного инвестора года, который присуждается Целевым учреждением развития предпринимательства. Кроме того, оно было удостоено Предпринимательской премии, присуждаемой лучшему предприятию Эстонии.

Надёжное сотрудничество



У ABB есть долгосрочный партнёр по поиску персонала – Finesta Baltic, являющийся одним из крупнейших в странах Балтии предприятием по подбору персонала. Finesta объединяет лучших специалистов в своей области и в своей деятельности концентрируется на аренде и вербовке рабочей силы. Таким образом клиенты Finesta могут сосредоточиться на своей основной деятельности, а Finesta занимается подбором сотрудников. Finesta вербует работников в рамках арендной трудовой занятости, что означает заключение трудового договора не с ABB, а с Finesta. Однако это не значит, что условия труда арендного работника на предприятии в какой-либо мере будут уступать остальным – наоборот, все условия труда и льготы предусмотрены и для ни, И можно найти не одну историю успеха, когда арендные работники от Finesta сделали карьеру на предприятии, а некоторые из них уже по 7 лет работают в ABB. Преимущество аренды рабочей силы заключается в том, что Finesta как работодатель может при необходимости предложить и другие рабочие места, а работник может выбрать, где он желает продолжить свою карьеру.

Мы можем привести достаточное количество примеров построения карьеры, когда работники, когда-то начинавшие свою карьеру в качестве монтёров, выросли в должности до осуществляющего итоговую проверку контролёра, инженера и руководителя рабочего процесса. Особенно хорошо это удаётся ответственным и инициативным сотрудникам.

ABB и Finesta приветствуют в своих рядах трудолюбивых людей, нацеленных на сотрудничество, и всегда помогают им построить свою карьеру.

Ознакомьтесь с нашими предложениями, выставляйте свою кандидатуру и сможете получить работу уже завтра.

Свяжитесь с нами по адресу abb@finesta.ee и мы обсудим работу в ABB.