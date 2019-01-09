"Проснись, Нео". Психиатрическая экспертиза признала симулянтом преступника, якобы убивавшего "под влиянием матрицы"

Самое интересное, что Нурм никогда и не отрицал свой вины в совершении преступлений, но всегда уточнял, что находился "под влиянием матрицы". Поэтому его адвокат Айвар Эннок выстраивает защиту на факте того, был ли обвиняемый вменяем, во время совершения преступлений. От этого зависит, может ли суд признать его виновным и вынести наказание, или же его отправят на принудительное лечение.
Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого нет такой тяжелой психической болезни, чтобы он не осознавал своих действий во время совершения преступлений и не мог себя контролировать.
Недавно при участии трех экспертов была завершена повторная экспертиза, окончательно разгромившая утверждения обвиняемого. Согласно выводу экспертов, Энрико Нурм не только вменяем, но даже не страдает никаким психическим расстройством.
Таким образом утверждения Нурма о влиянии на его разум оцениваются как притворство или симуляция. Эксперты считают, что подсудимый совершенно здоров, а всю историю про матрицу просто выдумал и теперь повторяет ее в суде. Таблетки же ему не помогают, потому что он здоров.
Судебный процесс над Нурмом продолжится завтра.
Как Нурм боролся с матрицей
О том, как таинственная матрица пытается контролировать его жизнь, принимать за него решения, проникает в его мозг и путает мысли, Нурм писал также в своем онлайн-дневнике. Там же есть записи о дающем указания голосе в его голове и о том, как он годами боролся с матрицей, чтобы "они" не захватили его самого и его близких. В Facebook Нурм написал, что пошел убивать и насиловать, чтобы отомстить матрице.
Преступления были совершены осенью 2017 года в Таллинне в течение пары дней. 12 ноября недалеко от таллиннского ипподрома Нурм напал сзади на проходившую мимо женщину. Он силой затащил ее расположенный неподалеку лес, избил, отобрал телефон, документы и банковскую карту.
После этого Нурм изнасиловал женщину, а заем потребовал у нее пин-код от банковской карты. В тот же вечер с карты жертвы он снял 600 евро. В тот же день, спустя всего несколько часов после первого преступления, в Копли около гаражей он напал еще на одну женщину. Ее жизнь спас проходивший мимо прохожий, который услышал крики и поспешил на помощь. Нурм сбежал.
Через день Нурм поехал в гости к своему приятелю в Пирита. Он отобрал у хозяина дома банковскую карту, а затем убил его. Ножевые удары были нанесены в спину, живот и шею. Помимо этого, Нурм выколол глаза своей жертве, когда тот еще был жив. Убийство Нурм совершил с целью, чтобы остаться жить в доме знакомого.
Полиция задержала Нурма в тот же день, когда он хотел снять деньги с банковской карты жертвы.