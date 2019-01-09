"Проснись, Нео". Психиатрическая экспертиза признала симулянтом преступника, якобы убивавшего "под влиянием матрицы"

На очередном заседании суда Нурм пытается объяснить судье, почему он в прошлом году три раза напал на охранников Таллиннской тюрьмы и хотел их убить: "Охранники влияли на меня посредством матрицы. Они сжимают мои мысли. Они рукой вытягивают мои мысли и пихают на их место новые. Я вижу и чувствую это".

На следующей неделе судебный процесс над Нурмом должен подойти к концу, а прокурор намерен потребовать для него в качестве наказания пожизненное заключение.

Когда ему удается поговорить на свою любимую тему — про матрицу — Нурм оживает: "Матрица — влияние через мысли, связанное с компьютерами и техникой. Влияние происходит посредством голоса, руки и ноги тоже используются. Меня очень жестоко пытали с помощью матрицы".

Однако в точности описать процесс влияния и пыток Нурм не в состоянии, как и что он чувствует и слышит в это время, хотя его об этом просят и судья, и его адвокат. Нурм подтверждает, что ежедневно принимает лекарства, но они сразу не помогают.

Виртуальная среду из фильма "Матрица", по утверждению Нурма, и побудила его на преступления осенью 2017 года. Тогда он у ипподрома напал на проходившую мимо женщину, затащил ее расположенный неподалеку лес, избил, ограбил и изнасиловал. Затем он напал еще на одну женщину в Копли, но из-за появления случайного прохожего сбежал. Через день он поехал в гости к своему приятелю в Пирита, ограбил его, а затем убил. Ножевые удары были нанесены в спину, живот и шею. Помимо этого, Нурм выколол глаза своей жертве, когда мужчина еще был жив.