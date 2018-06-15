Прошло больше недели после пожара в квартале Вольта. Как отреагировали на случившееся покупатели квартир?

В прошлый четверг горел один из многоквартирных домов в квартале Вольта, которые строит Endover. Он был почти готов, и первые новоиспеченные владельцы квартир должны были въехать уже этим летом. К сожалению, переезд откладывается. Член правления Endover Оливер Макко говорит, что ни одного желания отказаться от договора они не получали.

По словам Макко, с купившими квартиры в квартале Вольта у них хорошее и "проактивное" общение.

"Общение было прежде всего с нашей стороны проактивным, чтобы держать клиентов в курсе относительно хода дел и подтвердить, что наша цель состоит в готовности объекта качественно и в срок. Восстановление, реконструкция, а также реставрация зданий во все времена была основной компетенцией Endover, и мы чувствуем себя в этом уверенно. Привлечены также признанные на государственном уровне эксперты", — рассказал Макко.

По его словам, обратная связь покупателей была поддерживающей. "Оценили наше открытое и проактивное общение. Заверяем, что на сегодняшний день нам не поступало ни одного желания отказаться от договора", — сказал Макко.

На вопрос, планируется ли выплатить покупателям компенсацию за задержку или, например, оплатить съемную квартиру (ведь люди, может быть, рассчитывали переехать в новые квартиры), Макко не ответил.