Прощай, эпоха: здание таллиннского Kaubamaja ждут фундаментальные перемены

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS объявил престижный архитектурный конкурс, по итогам которого планируется возвести новое строение на месте нынешнего Дома торговли, пишет Ärileht.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, MSI Grupp AS в сотрудничестве с Таллиннским департаментом городского планирования и Союзом архитекторов Эстонии объявили конкурс на застройку квартала Kaubamaja. К участию приглашаются лучшие архитекторы Эстонии и международные бюро. Срок подачи заявок — 21 сентября 2017 года. Призовой фонд — 55 000 евро.

В результате планируют построить новый Дом торговли, современное конторское здание Рявала и подземную парковку. В соответствии с детальной планировкой, общая крытая наземная площадь может составлять 57 000 м2. То есть площадь нынешнего Дома торговли увеличится в 2,5 раза.

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