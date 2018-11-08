08.11.2018, 13:54

Прорыв: с сегодняшнего дня можно ставить дигитальную подпись и при помощи Smart-ID

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rus.delfi.ee
EST 12
Smart ID
Smart IDFoto: Ilmar Saabas

Сегодня проходит годовая конференция SK Solutions, администрирующей Smart-ID и ID-системы, где сообщили, что с сегодняшнего дня при помощи Smart-ID можно ставить дигитальную подпись, поставив это решение с точки зрения дигитальной аутентификации на один уровень с Mobiil-ID и ID-картой.

В результате тщательной сертификации Smart-ID теперь признан на уровне QSCD (Qualified Signature Creation Device). Это самый высокий из возможных уровень в Евросоюзе, и благодаря этому пользователи Smart-ID теперь могут ставить дигитальные подписи на уровне Qualified Electronic Signature (QES), которые равноценные поставленным от руки подписям и которые обязаны акцептировать во всех странах Евросоюза.

Все зарегистрировавшиеся с сегодняшнего дня, 8 ноября, пользователи автоматически получат соответствующий уровню QSCD Smart-ID. Ранее зарегистрировавшиеся пользователи, которые хотят ставить дигитальные подписи на этом уровне, должны обновить свое приложение Smart-ID и заново зарегистрировать аккаунт Smart-ID. На данный момент, по словам SK Solutions, нет услуги, к которой с имеющимся Smart-ID нет доступа, а с новым есть, но в будущем это, очевидно, изменится.

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