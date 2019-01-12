Промышленники: для перехода в Эстонии на новые технологии требуется толчок

По словам президента Союза инженеров Эстонии профессора Арви Хамбурга, в настоящее время мировая промышленность быстро меняется — производство с каждым днем становится все эффективнее и точнее. Однако эстонскому промышленному сектору для принятия в использование новых технологий требуется толчок, поскольку до сих пор предприятия не спешили совершать технологический рывок, занимая, скорее, пассивную позицию.

”Промышленность 4.0 обеспечивает более быстрые результаты и прогресс и в результате полезнее для экономики в целом, чем нынешние способы производства, — сказал Хамбург. — Для предприятий это означает новые услуги, новые продукты и новых клиентов”.

По словам руководителя отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций Каупо Реэде, степень трудоустройства и уровень зарплат в Эстонии сейчас наиболее высокие за все время, но ресурсы исчерпаны, и рост возможен только путем повышения эффективности производства.

”Чтобы производить больше, необходимо задействовать новые технологии и организовывать умное взаимодействие между новым и существующим оборудованием. Для этого предпринимателям придется выйти из зоны комфорта”, — сказал Реэде.

Председатель совета Союза машиностроения Эстонии Тыну Лелумеэс сказал, что предпринимателям нужна поддержка на первых этапах дигитализации, поскольку проводимые процессы требуют достаточно много времени и дорого стоят.