Промышленники: для перехода в Эстонии на новые технологии требуется толчок

На состоявшемся в Таллинне круглом столе, участие в котором приняли эстонские отраслевые союзы, Министерство экономики и коммуникаций, а также Фонд развития предпринимательства (EAS), было отмечено, что в ближайшие годы промышленным предприятиям Эстонии потребуется толчок для принятия в использование дигитальных технологий, чтобы не отстать от происходящей в мире очередной промышленной революции, сказано в пресс-релизе.
По словам президента Союза инженеров Эстонии профессора Арви Хамбурга, в настоящее время мировая промышленность быстро меняется — производство с каждым днем становится все эффективнее и точнее. Однако эстонскому промышленному сектору для принятия в использование новых технологий требуется толчок, поскольку до сих пор предприятия не спешили совершать технологический рывок, занимая, скорее, пассивную позицию.
”Промышленность 4.0 обеспечивает более быстрые результаты и прогресс и в результате полезнее для экономики в целом, чем нынешние способы производства, — сказал Хамбург. — Для предприятий это означает новые услуги, новые продукты и новых клиентов”.
По словам руководителя отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций Каупо Реэде, степень трудоустройства и уровень зарплат в Эстонии сейчас наиболее высокие за все время, но ресурсы исчерпаны, и рост возможен только путем повышения эффективности производства.
”Чтобы производить больше, необходимо задействовать новые технологии и организовывать умное взаимодействие между новым и существующим оборудованием. Для этого предпринимателям придется выйти из зоны комфорта”, — сказал Реэде.
Председатель совета Союза машиностроения Эстонии Тыну Лелумеэс сказал, что предпринимателям нужна поддержка на первых этапах дигитализации, поскольку проводимые процессы требуют достаточно много времени и дорого стоят.
”Многие предприниматели не готовы идти на риск и инвестировать в обновления, не зная, как это сработает. Реальность же такова, что пока наши предприятия раздумывают и просчитывают, конкуренты мчатся вперед”, — отметил Лелумеэс.
На встрече Реэде сказал, что в рамках программы развития информационных и коммуникационных технологий в этом году государство планирует мероприятия для пилотных заводов: поддержку получат 3-4 промышленных предприятия, которые готовы внедрить полную дигитализацию и автоматизацию.
”Цель — создать в Эстонии пилотные решения, которые стали бы примером для других предприятий отрасли и помогли бы разработать на промышленных предприятиях реально работающие дигитальные решения”, — пояснил Реэде.
Руководитель сферы предпринимательских пособий EAS Мария Вяртон сказала, что и в этом году EAS поддержит проведение дигитальной диагностики. ”EAS предлагает промышленным предприятиям поддержку для проведения дигитальной диагностики, в ходе которой проводится анализ рабочих процессов и составляется план действий по дигитализации, автоматизации и повышению эффективности”, — пояснила Вяртон.
”Прошедшие дигитальную диагностику предприятия получают обзор возможных ”узких мест” на производстве, план для движения вперед, программу инвестирования, а также оценку периода окупаемости и влияния изменений на экономические результаты. Первые предприятия в стране уже прошли этот процесс”, — добавила Вяртон.
Для финансирования расходов в связи с приобретением машин, оборудования, инфраструктуры и программного обеспечения промышленные предприятия также могут взять специальный кредит у Kredex.