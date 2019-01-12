12.01.2019, 11:10

Промышленники: для перехода в Эстонии на новые технологии требуется толчок

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rus.delfi.ee
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Промышленники: для перехода в Эстонии на новые технологии требуется толчок
Фото: Рауль Меэ

На состоявшемся в Таллинне круглом столе, участие в котором приняли эстонские отраслевые союзы, Министерство экономики и коммуникаций, а также Фонд развития предпринимательства (EAS), было отмечено, что в ближайшие годы промышленным предприятиям Эстонии потребуется толчок для принятия в использование дигитальных технологий, чтобы не отстать от происходящей в мире очередной промышленной революции, сказано в пресс-релизе.

По словам президента Союза инженеров Эстонии профессора Арви Хамбурга, в настоящее время мировая промышленность быстро меняется — производство с каждым днем становится все эффективнее и точнее. Однако эстонскому промышленному сектору для принятия в использование новых технологий требуется толчок, поскольку до сих пор предприятия не спешили совершать технологический рывок, занимая, скорее, пассивную позицию.

”Промышленность 4.0 обеспечивает более быстрые результаты и прогресс и в результате полезнее для экономики в целом, чем нынешние способы производства, — сказал Хамбург. — Для предприятий это означает новые услуги, новые продукты и новых клиентов”.

По словам руководителя отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций Каупо Реэде, степень трудоустройства и уровень зарплат в Эстонии сейчас наиболее высокие за все время, но ресурсы исчерпаны, и рост возможен только путем повышения эффективности производства.

”Чтобы производить больше, необходимо задействовать новые технологии и организовывать умное взаимодействие между новым и существующим оборудованием. Для этого предпринимателям придется выйти из зоны комфорта”, — сказал Реэде.

Председатель совета Союза машиностроения Эстонии Тыну Лелумеэс сказал, что предпринимателям нужна поддержка на первых этапах дигитализации, поскольку проводимые процессы требуют достаточно много времени и дорого стоят.

”Многие предприниматели не готовы идти на риск и инвестировать в обновления, не зная, как это сработает. Реальность же такова, что пока наши предприятия раздумывают и просчитывают, конкуренты мчатся вперед”, — отметил Лелумеэс.

На встрече Реэде сказал, что в рамках программы развития информационных и коммуникационных технологий в этом году государство планирует мероприятия для пилотных заводов: поддержку получат 3-4 промышленных предприятия, которые готовы внедрить полную дигитализацию и автоматизацию.

”Цель — создать в Эстонии пилотные решения, которые стали бы примером для других предприятий отрасли и помогли бы разработать на промышленных предприятиях реально работающие дигитальные решения”, — пояснил Реэде.

Руководитель сферы предпринимательских пособий EAS Мария Вяртон сказала, что и в этом году EAS поддержит проведение дигитальной диагностики. ”EAS предлагает промышленным предприятиям поддержку для проведения дигитальной диагностики, в ходе которой проводится анализ рабочих процессов и составляется план действий по дигитализации, автоматизации и повышению эффективности”, — пояснила Вяртон.

”Прошедшие дигитальную диагностику предприятия получают обзор возможных ”узких мест” на производстве, план для движения вперед, программу инвестирования, а также оценку периода окупаемости и влияния изменений на экономические результаты. Первые предприятия в стране уже прошли этот процесс”, — добавила Вяртон.

Для финансирования расходов в связи с приобретением машин, оборудования, инфраструктуры и программного обеспечения промышленные предприятия также могут взять специальный кредит у Kredex.

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