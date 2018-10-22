Промтовары в Эстонии подорожали почти на 3%

По сравнению с сентябрем прошлого года на индекс цен больше всего повлиял рост цен на электроэнергию, газ, древесину и топочное масло. В годовом больше всего снизились цены в производстве электрооборудования, сообщает rus.err.ee.

В месячном сравнении (сентябрь/август) снизились (на 5,5%) цены на электроэнергию, теплоэнергию, газ и топочное масло.