09.11.2018, 20:37

Прокуратура отправила дело раквереского "Умного дома" в суд: у EAS выманили 100 000 евро


rus.delfi.ee
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Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus
Rakvere Targa Maja KompetentsikeskusFoto: Rauno Volmar

Прокуратура отправила в суд связанное с раквереским "Умным домом" уголовное дело, в рамках которого бывшего члена правления Вирумааского центра компетенции и руководителя проводившегося целевым учреждением проекта обвиняют в выманивании у Фонда развития предпринимательства (EAS) 100 000 евро.

Согласно обвинению, они в промежутке с января 2014 года по конец мая 2016 года выманивали у EAS пособия на проект. Введенный обвиняемыми в заблуждение EAS выплатил целевому учреждению в виде пособий более 100 000 евро.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Кальмера Каска, в вышеназванный период времени EAS финансировал в объеме 85% два проекта целевого учреждения, целью которых было запустить в Раквере Центр компетенции "Умного дома".

"Оставшиеся 15% от общей стоимости проекта должно было оплатить целевое учреждение в качестве самофинансирования. В то же время, у них не было достаточных денежных средств для обеспечения самофинансирования. Поэтому обвиняемые выдумывали различные схемы мошенничества с льготами, с помощью которых выманивать у EAS пособие на проект", — добавил прокурор Каск.

Обвиняемые при этом действовали в интересах целевого учреждения, с целью обеспечить проводившимся проектам достаточную финансовую поддержку.

Бывшему члену правления SA Virumaa Kompetentsikeskus предъявили обвинение в получении льготы обманным путем и использовании льготы не по назначению. Также его обвиняют в нарушении требований к осуществлению госпоставок, подделке документа и использовании поддельного документа.

Бывшему руководителю проекта "Умного дома" предъявили обвинение в получении льготы обманным путем и использовании льготы не по назначению. Также его обвиняют в нарушении требований к осуществлению госпоставок, подделке документа и в подстрекательстве к подделке документа и содействии этому.

Производство по уголовному делу вело бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с коррупционными преступлениями, руководила производством Вируская окружная прокуратура.

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