31.07.2018, 14:10

Прокуратура начала делопроизводство в отношении Danske Bank о возможном отмывании денег

 (14)
rus.delfi.ee
EST 3
Lavly Perling
Lavly PerlingFoto: Rauno Volmar

Во вторник утром Госпрокуратура начала уголовное производство по заявлению бывшего российского инвестора Билла Браудера, пишет Äripäev.

Браудер на прошлой неделе потребовал, чтобы Эстония начала в отношении Danske Bank расследование по делу об отмывании денег.

Крупнейший банк Дании Danske Bank "очень серьезно" относится к сообщениям о том, что через его отделение в Эстонии отмывалось вдвое больше денег, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 8 июля, со ссылкой на представителя Danske Bank Андерса Мейнерта Йоргенсена.

Отвечая на вопросы агентства по электронной почте, Йоргенсен также отметил, что расследование предполагаемого отмывания денег еще не завершено, в связи с чем "слишком рано делать какие-либо выводы".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку

31.07.2018
Находящиеся в Эстонии 15 российских моряков турецкой компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag уже семь месяцев не получают зарплату. Представители Palmali конкретных обещаний пока не дают.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?

31.07.2018
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
Подробнее


-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107352003
129,60 €
77,76 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €

ФОТО: В Пирита полиция ”из соображений эмпатии и человечности” припарковалась на месте для инвалидов

31.07.2018
Вчера вечером внимательный читатель заметил, что перед магазином ”Сельвер” в Пирита полицейский автомобиль был припаркован на инвалидном месте. Delfi выяснил, почему.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

31.07.2018
”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.
Подробнее

Выявлена причина небывалой жары по всей Земле

31.07.2018
Ученые Оксфордского университета связали жару, установившуюся в разных частях Северного полушария Земли, в том числе в Великобритании и Японии, с изменениями климата. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на издание The Guardian.
Подробнее


Сегодня стартовали съемки первого эстонского сериала на русском языке “LasnaГорск” для канала ETV+

31.07.2018
Телевизионная премьера комедийного сериала для всей семьи состоится 4 ноября на канале национального телерадиовещания ERR ETV+, передает портал etvpluss.err.ee. В основе сюжета — обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ. Также у них есть друзья на северо-востоке страны, в Нарва-Йыэсуу.
Подробнее