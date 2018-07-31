31.07.2018, 14:10

Прокуратура начала делопроизводство в отношении Danske Bank о возможном отмывании денег

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rus.delfi.ee
EST 3
Lavly Perling
Lavly PerlingFoto: Rauno Volmar

Во вторник утром Госпрокуратура начала уголовное производство по заявлению бывшего российского инвестора Билла Браудера, пишет Äripäev.

Браудер на прошлой неделе потребовал, чтобы Эстония начала в отношении Danske Bank расследование по делу об отмывании денег.

Крупнейший банк Дании Danske Bank "очень серьезно" относится к сообщениям о том, что через его отделение в Эстонии отмывалось вдвое больше денег, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 8 июля, со ссылкой на представителя Danske Bank Андерса Мейнерта Йоргенсена.

Отвечая на вопросы агентства по электронной почте, Йоргенсен также отметил, что расследование предполагаемого отмывания денег еще не завершено, в связи с чем "слишком рано делать какие-либо выводы".

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