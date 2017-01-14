В круг инвесторов помимо компании Daimler, владеющей немецким производителем Mercedes-Benz, вошли Shasta Ventures, Matrix Partners, ZX Ventures, Morpheus Ventures, Grishin Robotics, Playfair Capital, HOF Capital и другие инвесторы.
Всего сумма инвестиций составила 17,2 млн долларов, (или 16 млн евро), пишет издание Wall Street Journal.
Сотрудничество эстонцев с Mercedes-Benz началось еще в прошлом сентябре, когда сообщили, что Mercedes построит плавучую базу для эстонских роботов.
Дроны Starship, как пишет о их WSJ, смогут доставлять за 30 минут до трех пакетов с продуктами в радиусе 5 км.