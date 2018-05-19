19.05.2018, 14:30

Производство спирта в Латвии уменьшилось на 13,8%


rus.DELFI.lv
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Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

В первом квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года количество произведенного в Латвии спирта уменьшилось на 13,8%, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.


В первом квартале 2018 года произведено 3,183 млн литров спирта в единицах абсолютного алкоголя — на 510 830 литров абсолютного алкоголя меньше, чем в 2017 году.

В том числе этилового спирта произведено 234 910 литров в единицах абсолютного алкоголя — в 5,5 раза меньше, дегидратированного спирта — 2,948 млн литров абсолютного алкоголя, что на 22,4% больше.

В первом квартале в Латвию ввезено 3,37 млн литров этилового спирта — на 13,4% меньше, чем годом ранее. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

Объем реализованного в Латвии в первом квартале спирта увеличился на 47,6% или на 765 290 литров в единицах абсолютного алкоголя. В первом квартале в Латвии реализовано 2,347 млн литров спирта, в первом квартале 2017 года — 1,609 млн литров.

Объем использованного в производстве алкогольных напитков этилового спирта в первом квартале составил 2017 года составил 3,033 млн литров абсолютного алкоголя — на 9,3% меньше, чем за тот же период 2017 года.

В первом квартале в другие страны ЕС вывезено и экспортировано 334 820 литров этилового спирта — в 5,8 раза меньше, чем годом ранее.

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