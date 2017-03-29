Производственным руководителем Adven Eesti стал Райво Мельсас

Сегодня, 28 марта, на месте производственного руководителя Adven Eesti стал трудиться Райво Мельсас, который также вошел в правление Adven Eesti. Райво Мельсас до сих пор работал руководителем отдела производства и эксплуатации подразделения возобновляемой энергии Eesti Energia.

По словам председателя правления Adven Eesti Урмо Хейнама, к правлению предприятия присоединился сильный член команды, в то время, когда производственный портфель постоянно расширяется за счет применения новых технологий.

”Гарантируя клиентам эффективное производство энергии с высокой степенью надежности оборудования и отвечающему сегодняшнему дню обмену данными, наше предприятие является лидером в этой сфере, постоянно занимаясь развитием производственных процессов и автоматизацией и у Райво большой опыт по управлению такими процессами”, — сказал Хейнам. Он добавил, что у предприятия есть полная уверенность в том, чтобы доверить управление производством человеку, познания и опыт которого в энергетике настолько обширны.

Райво Мельсас связан с энергетикой около 15 лет, работая на разных должностях на различных предприятиях. Главной задачей производственного руководителя Adven является обеспечение эффективного производства и распределения теплоэнергии, а также бесперебойная эксплуатация и развитие производства.

Райво Мельсас является докторантом Таллиннского Технического университета. В Eesti Energia он в 2012-2017 гг руководил отделом производства и эксплуатации подразделения возобновляемой энергии. Но карьера Мельсаса в энергетике началась уже в 2002 году, когда он приступил к работе электроинженером в тогдашних Распределительных сетях. В 2002-2008 ггРайво внутри предприятия перешел с места электроинженера в центр управления, где он руководил работой диспетчеров и аварийных бригад. После этого в 2008-2012 гг Райво Мельсас трудился производственным руководителем в ABB.

Прежний производственный руководитель Adven Eesti Мати Татар трудился в Adven и на предприятии-предшественнике Adven более 38 лет до своего ухода на пенсию в конце прошлого года.