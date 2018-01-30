Производители: сливочное масло чуть подешевело, но, вероятно, ненадолго

Кризис с поставками сливочного масла в сентябре прошлого года резко поднял цену продукта, и хотя цена сырья снизилась, это может быть ненадолго, утверждают производители.

Председатель правления фирмы E-Piim Яанус Муракас подтвердил ERR, что цена сливочного масла снизилась и производители могут делать льготные предложения. Эстония, будучи маленьким рынком, свою цену не назначает, ее меняют глобальные тренды.

"Когда в Европе и в мире в третьем-четвертом квартале началось ценовое ралли на масло, рыночную цену никто не мог предвидеть, но спекулировали, что ситуация успокоится после Рождества, ведь потребление продуктов питания в начале года всегда меньше. Так и произошло", — пояснил он.

"Я могу только сказать, что рынки очень уязвимы, цены непостоянны и зависят от многих факторов, так что могут происходить краткосрочные колебания стоимости. Проще говоря, рынки очень сложно спрогнозировать. Никто не может уверенно сказать, что такая цена продержится три или шесть месяцев", — отметил Муракас.

По словам Муракаса, в Евросоюзе выросли удои молока, поэтому можно предположить, что новых ценовых рекордов в 2018 году не будет, но цены все же могут приблизиться к рекорду прошлого года.